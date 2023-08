Difende una bimba e viene aggredita: arrestato un uomo 

Erano le 21,30 di mercoledì, quando dopo aver avuto un diverbio in un bar del corso Garibaldi con una donna per via di un atteggiamento aggressivo nei confronti della figlioletta che aveva con lui, l'uomo ha aggredito anche la donna, una parente. Ha tentato con la forza, mettendogli le mani addosso, di allontanarla della piccola, tentativo fallito grazie all'intervento di alcune persone che hanno sentito le urla e si sono frapposte tra i due mettendo in fuga S. A., nuorese di nascita ma di origini marocchine.

L'uomo però, in evidente stato di agitazione, poco dopo è stato intercettato in via Solferino dagli agenti di una Volante, chiamati per l'aggressione alla donna avvenuta poco prima in piazza Vittorio Emanuele, e si è scagliato anche contro gli agenti spintonandoli e tentando di sottrarsi al controllo. Accompagnato in Questura, è stato arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale: un agente è rimasto contuso ad un ginocchio. Difeso da Giuseppino Monni, S.A. ieri, è comparso davanti al giudice Claudia Falchi Delitala per il processo in direttissima. Convalidato l'arresto, l'uomo è tornato in libertà. Il pm Elena Tres, aveva sollecitato l'obbligo di firma.

