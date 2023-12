Difende due clienti dal molestatore, barista colpito alla testa 

L’uomo stava infastidendo due ragazze sedute a un tavolo esterno del Caffè Barcellona, alla Marina, e per interrompere quest’azione di disturbo il titolare si è piazzato tra il molestatore e le clienti. La reazione dell’uomo, una persona senza fissa dimora che si fa vedere spesso nel rione storico, è stata violenta: ha afferrato una sedia e con quella ha cercato di colpire il titolare del bar, che però ha avuto i riflessi pronti, l’ha afferrata e rimessa a terra. Subito dopo lo sconosciuto l’ha colpito a una tempia ed è fuggito.

Il protagonista di questo episodio di violenza è Sandro Mascia, 59 anni, titolare del bar in via Barcellona. L’aggressione è di due giorni fa, verso le 20, e ieri Mascia si è presentato in caserma dai carabinieri per sporgere una denuncia contro ignoti. Agli investigatori ha fornito anche un file che contiene il video dell’aggressione, realizzato dal sistema di sorveglianza di cui il bar Barcellona è dotato.

Sandro Mascia, che è anche uno scrittore ed è conosciutissimo alla Marina, se l’è cavata con una lieve contusione a una tempia. Intanto i carabinieri stanno cercando di risalire all’uomo senza fissa dimora che lo ha colpito.

