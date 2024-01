Dietrofront sulla tassa di soggiorno 

Tre anni di sperimentazione e poi un mezzo passo indietro: la tassa di soggiorno non si pagherà più tutto l’anno come stabilito nel 2020 ma solo da marzo ad ottobre.

Il Consiglio

È questa la decisione che è stata presa nel corso dell’ultimo Consiglio comunale dell’anno «per incentivare la presenza turistica durante la stagione invernale e allo stesso tempo alleggerire, per quei mesi, le incombenze fiscali per i gestori delle strutture».

C’è però un’altra novità: l’importo dell’imposta sarà uguale da marzo a ottobre, come se fosse sempre alta stagione (prima, da novembre ad aprile, era prevista la riduzione del 50 per cento): quattro euro al giorno nelle strutture ricettive a 4 o 5 stelle, due euro sino ai tre stelle, un euro per camping, bed&brekfast o seconde case.

La decisione

Per il sindaco Gianluca Dessì non è una retromarcia ma un deciso passo in avanti: «In questi tre anni – ha messo in evidenza il primo cittadino – abbiamo constatato come quasi tutto il gettito arrivi nel periodo compreso tra marzo-aprile e ottobre. Ci sembra importante favorire le piccole strutture da novembre a febbraio, se apriranno d’inverno non ci sarà più l’incombenza dell’imposta di soggiorno. L’obiettivo è proprio quello di far sì che il turismo non sia solo legato alle attività balneari».

I numeri

In base alle proiezioni degli uffici, nonostante la riduzione del lasso temporale, gli introiti dovrebbero aumentare: «Quest’anno – ha aggiunto Dessì – siamo a un milione e 900mila euro. A parità di presenze, visto che anche nei mesi di marzo e aprile si pagherà la tariffa intera, supereremo quota due milioni di euro».

La decisione, ha spiegato Michele Cireddu, consigliere con delega al turismo, è frutto di un accordo con gli stessi albergatori: «C’è stato il gradimento da parte del Consorzio turistico – ha sottolineato – dobbiamo lavorare tutti assieme per programmare con largo anticipo la stagione. Lo stiamo facendo e i segnali sono positivi».

Il Consorzio

Per il presidente del Consorzio turistico Sergio Ghiani, alla luce di quello che è successo negli ultimi tre anni, la decisione di sospendere la tassa d’inverno è corretta «ma adesso – ha messo in evidenza – occorre sedersi attorno ad un tavolo per stabilire assieme come spendere i proventi. In questo senso mi aspetto la piena disponibilità da parte dell’amministrazione comunale».

L’opposizione

Vota “no” il gruppo di opposizione che si dice contrario all’applicazione dell’imposta anche al mese di marzo. «L’applicazione dell’imposta di soggiorno a partire dal primo marzo – ha detto in sede di dichiarazione di voto il capogruppo Livio Carboni – ci sembra praticamente ininfluente e tutto questo crea solo lavoro amministrativo».

