«Da ieri il costo dell’acqua nella casetta di piazza Podda è tornato a 5 centesimi e non più a 10 a litro, sia per la naturale sia per la frizzante». Lo comunica il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, dopo le proteste dei cittadini per l’aumento improvviso al distributore automatico di acqua alla spina. «Premetto- dice Zucca- che non sono stato informato della modifica, l’ho appreso dai cittadini che si sono trovati il costo raddoppiato. Ho chiesto spiegazioni alla ditta che si è aggiudicato il servizio. Il fatto che siano aumentati i costi non è una giustificazione valida, il contratto non lo prevede. Ho invitato il gestore a riportate la tariffa già concordata di 5 centesimi, pena la risoluzione del contratto». Richiesta accolta, dietrofront sul caro acqua. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA