Dietrofront Palomino  Piace Castelletto  

La storia appena (o neanche) cominciata è già finita. Salvo clamorosi e, al momento, improbabili dietrofront, Palomino non sarà un giocatore del Cagliari.

Fumata nera

L'argentino resta all'Atalanta, dove Gasperini lo ha comunque inserito nella lista dei partenti. Di certo non per vestire la maglia rossoblù. Dopo settimane di incontri e contatti, a sorpresa, la rottura. Il Cagliari molla la presa e dovrà andare a cercare altrove i difensori centrali richiesti da Ranieri. Con Ferrari promesso sposo della Samp, il ds Bonato potrebbe vedersi costretto ad affidarsi al mercato estero, dove ha già individuato, nel Nantes, il franco-camerunense Castelletto (mentre Girotto ha scelto il campionato arabo, firmando con l'Al Taawoun). Sul taccuino c'è anche il serbo del Getafe Mitrovic, classe '90.

Attacco e dintorni

Il croato Petkovic resta la prima scelta. L'attaccante è stato schierato per tutti i 90' dalla Dinamo Zagabria nella sfida pareggiata 0-0 contro il Gorica in campionato e si prepara soprattutto a giocare domani in Grecia nella semifinale d'andata dei preliminari di Champions contro l'Aek. Altro passaggio obbligato prima di pensare a una cessione. Difesa e attacco, certo, ma il prossimo acquisto potrebbe riguardare il centrocampo, con la Spal che sarebbe entrata nell'ordine di idee di accettare la proposta cagliaritana per il gioiellino Prati. Sul fronte uscite, invece, si cerca sempre una sistemazione a Pereiro, con l'ipotesi araba in prima fila. Tra i possibili partenti anche Goldaniga, Capradossi, Viola e Desogus, mentre resta aperta la pista che potrebbe favorire il passaggio di Altare al Venezia. (al.m.)

