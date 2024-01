Dietrofront Olbia: via Greco 

Olbia. L’Olbia saluta Leandro Greco e dà il benvenuto a Marco Gaburro. Ieri mattina, a neppure 24 ore di distanza dalla sconfitta nel derby con la Torres, il club gallurese ha esonerato il tecnico romano e in tarda serata ha ufficializzato il sostituto, individuato in Gaburro.

Caccia all’impresa

Classe 1973, l’allenatore originario di Verona, che in Gallura ritrova Oscar Muratori e Marco Giustini, rispettivamente vice allenatore e match analyst dei bianchi e suoi collaboratoti al Rimini lo scorso anno, è considerato uno specialista nelle promozioni dalla Serie D, ma a Olbia dovrà salvare la Serie C, categoria in cui ha conquistato i playoff proprio col Rimini nella stagione precedente, uscendo al primo turno per mano del Pontedera dell’ex Max Canzi. E lo dovrà fare dal basso del penultimo posto in classifica, dove l’Olbia si ritrova con 17 punti e 7 di distanza dalla salvezza diretta a 16 giornate dalla fine del campionato, dopo il filotto impressionante di risultati negativi che è valso ieri l’esonero a Greco, al quale a ottobre il club presieduto da Alessandro Marino aveva di recente prolungato il contratto fino al 30 giugno 2025. Il derby di Sassari, perso 1-0, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una squadra che non vince dal 2 novembre e che nelle ultime 11 partite ha rimediato 8 sconfitte e 3 pareggi senza segnare neppure un gol negli ultimi 8 incontri.

Le frasi

Domenica, nel post partita, Greco si è presentato nella stampa del “Vanni Sanna” a commentare la gara rompendo il silenzio stampa dell’Olbia, assicurando di godere della fiducia dei dirigenti e allontanando l’ipotesi di un esonero nell’immediato. Ma pare che la notte abbia portato consiglio, anche per l’intervento dei nuovi soci di maggioranza della SwissPro che avrebbero fatto pressioni per la sostituzione del 37enne tecnico romano. Tra la SwissPro e Gaburro ci sarebbe, peraltro, un legame nella persona di Nicola Bignotti, il manager entrato di recente nella società svizzera che lo scorso novembre ha rilevato il 70 per cento delle quote dell’Olbia Calcio. Ebbene, Bignotti e Gaburro si sono incrociati all’Albinoleffe quando il 50enne allenatore era alla guida della Primavera, dal 2009 al 2011. Gaburro, che ha firmato con l’Olbia fino a giugno, con la possibilità dell’opzione per un altro anno in caso di salvezza diretta, arriverà in città questa mattina e condurrà la prima seduta di allenamento della sua nuova squadra nel primo pomeriggio al “Nespoli”. Nello stadio che domenica ospiterà il match con l’Arezzo.

