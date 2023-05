Dietrofront: il pino non si tocca 

La conferma arriva dal primo cittadino che rivendica la sensibilità mostrata dalla sua amministrazione per la tutela del verde pubblico: «Dal 2015 tutti i nostri progetti hanno tenuto conto della sostenibilità ambientale – afferma Piras – l’ordinanza di abbattimento è stata emanata sulla base di una relazione tecnica. Io però sono abituato ad ascoltare i cittadini. Per questo cercheremo di trovare altre soluzioni per la realizzazione della nuova pista ciclabile».

«Per decidere il da farsi», si legge nell’atto di revoca, «sarà necessaria un’istruttoria più approfondita per valutare più attentamente lo stato di salute dell’albero ed eventuali rischi per la pubblica incolumità». Al di là del freddo linguaggio della burocrazia, sembra chiara la volontà dell’amministrazione di trovare una soluzione alternativa per la sistemazione della pavimentazione stradale che consenta di scongiurare anche in futuro il taglio del maestoso pino.

La pista ciclabile può attendere: il grande pino di via Santa Maria è salvo. Dopo giorni di proteste, ricorsi e polemiche è arrivata ieri mattina la revoca dell’ordinanza di abbattimento firmata nei giorni scorsi dal sindaco Ivan Piras. Decisivo il ricorso presentato dal Gruppo di intervento giuridico a prefetto, Sopraintendenza e carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale che ha spinto l’amministrazione ad annullare, in autotutela, il provvedimento.

Lo stop

Il sindaco

La conferma arriva dal primo cittadino che rivendica la sensibilità mostrata dalla sua amministrazione per la tutela del verde pubblico: «Dal 2015 tutti i nostri progetti hanno tenuto conto della sostenibilità ambientale – afferma Piras – l’ordinanza di abbattimento è stata emanata sulla base di una relazione tecnica. Io però sono abituato ad ascoltare i cittadini. Per questo cercheremo di trovare altre soluzioni per la realizzazione della nuova pista ciclabile».

Nessun taglio, dunque, a meno che non si accerti la reale pericolosità della pianta che, al momento, non sembra sussistere. Il grande pino, presente da oltre 60 anni sul sagrato della chiesa Santa Maria, sembra godere di buona salute e non rappresenta un pericolo immediato e urgente, requisito necessario, secondo la Cassazione, per procedere al taglio.

Gli ambientalisti

Apprezzamento per la decisione del Comune esprime il presidente del Grig Stefano Deliperi: «Era l’unica cosa da fare. Quell’albero è un elemento caratterizzante del centro storico e della piazzetta di Santa Maria, è parte dell’identità di Dolianova. Mi fa piacere che il nostro ricorso abbia contribuito a far cambiare idea all’amministrazione. Questo dimostra anche l’intelligenza del sindaco che ha capito l’opportunità di pensare a una soluzione alternativa per la realizzazione della pista ciclabile salvaguardando l’integrità dell’albero».

I residenti

Soddisfatti anche i cittadini che in questi giorni hanno preso d’assalto i social per chiedere un ripensamento all’amministrazione comunale. Qualcuno aveva già iniziato una raccolta di firme da presentare al Comune che ora non sarà più necessaria. «È segno di maturità rispondere a segnalazioni pertinenti – precisa il sindaco – lo abbiamo sempre fatto in questi anni e sempre lo faremo. Non c’era nessuna furia devastatrice da parte nostra: tutti noi siamo affezionati ai luoghi dove siamo cresciuti».

