Dietrofront, i balli per anziani saranno gratuiti 

Niente rincari sul biglietto d’ingresso per partecipare alle serate danzanti del Centro sociale: il sindaco, Beniamino Garau, annuncia che a breve gli anziani di Capoterra non dovranno pagare neppure un euro per ballare la domenica pomeriggio. In un mese è cambiato tutto: lo scorso gennaio la decisione avallata dal Consiglio comunale di portare da 2 a 4 euro il ticket di ingresso alla sala da ballo del Centro sociale, nei giorni scorsi la decisione non solo di bloccare il rincaro, ma di rendere il servizio completamente gratuito. Insomma, dopo la levata di scudi degli anziani del paese che frequentano le serate danzanti, non solo il Comune ha deciso di non chiedere alcun contributo ai residenti, ma ha scelto anche di riportare da 6 a 4 euro il biglietto per chi non abita a Capoterra.

Il sindaco

«Abbiamo preso questa decisione – spiega il sindaco, Beniamino Garau – per venire incontro alle esigenze dei nostri anziani. Oltre a rendere gratuito l’ingresso ai residenti, sarà stabilito un prezzo calmierato per chi viene dagli altri paesi. Stiamo portando avanti l’iter amministrativo per modificare il regolamento del Centro sociale, il prossimo passo sarà quello di approvarlo in Giunta. Nonostante le difficoltà, abbiamo scelto di rendere gratuito questo servizio: la novità verrà introdotta dopo l’approvazione del Bilancio».

Le reazioni

L’ex sindaco, Francesco Dessì, preferisce andarci cauto: prima di esprimere soddisfazione per la decisione dell’amministrazione Garau di abbattere i costi a carico degli utenti per le serate danzanti, attende che il provvedimento venga messo nero su bianco: «Vediamo cosa accade nella stesura del bilancio», dice: «Non vorrei che per rendere gratuite le serate danzanti si sottraessero risorse da altri capitoli di spesa».