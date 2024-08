Dietrofront Dybala: dice no all’Arabia e resta alla Roma  

Quando Paulo Dybala ieri ha varcato il cancello del centro sportivo giallorosso, sembrava davvero sarebbe stata l’ultima volta prima di volare verso l’Arabia. Ad attenderlo c’erano tantissimi tifosi a chiedergli per l’ultimo selfie, l’ultimo autografo, l’ultima stretta di mano. Non sono mancate le preghiere di ripensamento da parte dei supporter, ma il dado sembrava tratto. L’accordo con l’Al-Qadsiah era totale e la Joya si apprestava a salutare tutti per firmare il faraonico contratto che gli avrebbe garantito 75 milioni di euro in tre anni.

E invece no. La clamorosa sorpresa è arrivata in serata. Il fantasista argentino ha fatto dietrofront, ha detto no al trasferimento e ha deciso di restare nella Capitale. Difficile pensare che sulla decisione, inattesa, non abbia influito il grande amore dimostrato dai tifosi giallorossi al numero 10 argentino, fragile nei muscoli (tante le partite saltate per infortunio) ma cristallino nella classe. Dunque, niente Al-Qadsiah, il club pronto a ricoprirlo d’oro. Mancava solo l’accordo tra il club e la Roma. Ora è saltato tutto, per la gioia dei romanisti, come confermato dallo stesso giocatore poco dopo sul suo account Instagram: “Grazie Roma, ci vediamo domenica”. Quando, di sera all’Olimpico, è in programma il match contro l’Empoli.

Un incredibile finale, che riforma la coppia argentina Dybala-Soulé. Il giovane ex juventino, prelevato dai giallorossi questa estate, ha scelto la Roma proprio per la volontà di giocare col 30enne connazionale. Eppure sembrava già tutto scritto, col club che non si era opposto alla cessione e il giocatore che aveva detto sì (inizialmente) al contratto e ai 75 milioni di euro in tre anni. Tanto che Dybala non si era allenato in gruppo, ma solo in palestra, e aveva salutato tutti prima. L’unico problema, all’apparenza, era l’offerta presentata dall’Al-Qadsiah, cifra considerata troppo bassa dalla Roma che aveva fissato una clausola di 12 milioni scaduta un mese fa. Dettagli che dovevano essere risolti nel giro di poco perché l’operazione era vantaggiosa per tutti: il giocatore avrebbe a guadagnare cifre che in Europa nessun club può garantire, gli arabi avrebbero avuto in rosa un calciatore importante e la Roma avrebbe risparmiato 7 milioni l’anno. Nulla di fatto, ha vinto l’amore del giocatore per la città consolidatosi in questi due anni nei quali ha collezionato 78 presenze, 34 reti e 18 assist.

