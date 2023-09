Dietrofront del Governo: salta il tetto alle tariffe,  più poteri all’Antitrust 

E alla fine vince Ryanair: nel corpo a corpo col Governo sul decreto anti rincari la spunta la compagnia low cost – supportata per l’occasione dall’Ue –, che ottiene una marcia indietro sul tetto alle tariffe aeree. Dopo le polemiche e la riduzione dei collegamenti negli aeroporti di Cagliari e Alghero il ministero delle Imprese e del Made in Italy corregge la norma sul caro prezzi, eliminando qualsiasi riferimento al limite massimo con un emendamento presentato alla commissione Industria del Senato.

Il provvedimento

La mossa mette il Governo al riparo da un eventuale procedimento di infrazione da parte della Commissione europea, che nelle scorse settimane aveva espresso alcune perplessità. Per i trasporti nell’Isola cambia poco: finora il decreto è stato sostanzialmente ignorato dalle compagnie, che non hanno ridotto i prezzi massimi. Anzi: il dietrofront ora potrebbe convincere Ryanair a riprogrammare i voli eliminati due settimane fa proprio in risposta alla limitazione delle tariffe. Il tetto massimo poi non interessava, almeno nell’immediato, i biglietti in regime di continuità territoriale: la norma varata dal Governo riguardava solo i prossimi bandi. Insomma: il rischio era quello dell’ennesima distorsione del mercato, perché le rotte “libere” (quelle delle low cost) avrebbero avuto un tetto massimo mentre lta, AeroItalia e Volotea (cioè le compagnie che gestiscono il servizio pubblico negli scali di Cagliari, Alghero e Olbia) possono agire in un sostanziale monopolio senza avere un limite per le tariffe dei passeggeri non residenti.

La scelta

L’unico contrappeso ora sarà un possibile potenziamento del ruolo dell’Antitrust, che fa leva sul concetto (non chiarissimo, al momento) di un «coordinamento algoritmico» che «faciliti, attui o comunque monitori» un’intesa restrittiva, e quello di «livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi» che può costituire abuso di posizione dominante.

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso nega che si tratti di un dietrofront: «Abbiamo proposto una revisione» della normativa sul caro-voli perché «qualcuno l’aveva erroneamente interpretata come un tetto alla tariffa. Ma non è così». L’emendamento darà «più poteri all’autorità Antitrust e a quella dei Trasporti per creare condizioni di mercato più competitive e trasparenti e per tutelare al meglio gli utenti. In questo modo l’obiettivo della tutela dei cittadini è maggiormente efficace».

La novità

Ma i motivi del cambio di rotta, secondo il Pd, sono altri: «A suo tempo avevamo manifestato la preoccupazione che qualsiasi intervento su questo tema, non concordato con l’Unione Europea rischiava l’insuccesso. Contro l’arroganza di Ryanair non si può essere né velleitari né dilettanti allo sbaraglio», sostiene il deputato Silvio Lai.

Sindacati e associazioni criticano – anche se per motivi diversi – la scelta del Governo. «La montagna ha partorito il topolino, sarebbe stato meglio convocare le compagnie aeree e le organizzazioni sindacali», dice il segretario regionale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu. «Siamo preoccupati per questo passo indietro perché ritenevamo che il provvedimento fosse fondamentale per evitare quella speculazione che viene fatta dai vettori». Per Assoutenti, le novità annunciate dal ministro «non appaiono ancora sufficienti a superare le criticità del settore».

