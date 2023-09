Dietrofront del Comune: i bagnini restano 

Trovati i soldi per il salvamento a mare della Costa Verde, il Comune di Arbus fa un passo indietro: dopo aver dato l’avviso ai bagnini con un “dal primo settembre tutti a casa”, nel tardo pomeriggio del 31 agosto ha comunicato alle 17 canotte rosse di restare 10 giorni ancora nelle sette torrette delle spiagge più frequentate. «Abbiamo lavorato fino a tarda notte – dice il coordinatore del servizio, Matteo Melis – per avvisare i ragazzi che l’indomani si tornava in postazione. È andata così: più che un prolungamento sembra una ripartenza».

Corsa contro il tempo

La decisione improvvisa e non attesa è frutto di un susseguirsi di note scritte fra gli enti interessati alla sicurezza a mare, prima fra tutti la Capitaneria di porto di Oristano che ha subito informato il Prefetto di Cagliari del rischio cui si andava incontro lasciando 47 chilometri di litorale privo del servizio pubblico essenziale. Poi è stata la volta della Regione che ha promesso le risorse necessarie, infine il Comune che, attraverso una nuova ordinanza, ha disposto il prolungamento fino al 10 settembre con un’eventuale ulteriore proroga. «L’interesse dimostrato dalle istituzioni – aggiunge Melis – ha convinto i bagnini a rimanere. Alcuni avevano preso già altri impegni ed erano pronti a partire. È noto che il lavoro non ci manca, le richieste sono tante, ma ci è sembrato doveroso non mollare».

I pericoli

Il comandante, Federico Pucci, appresa la notizia da L’Unione Sarda, ha inviato una nota al Comune e al Prefetto: «Il servizio, durante la stagione, è stato importante in un mare noto per la sua pericolosità e i risultati sono stati eccellenti: 12 persone portate in salvo, un elisoccorso per trauma da caduta, 14 soccorsi di varia natura in spiaggia come contusioni, malesseri e altro ancora. Inoltre, la stagione turistica, in base all’ordinanza di sicurezza della balneazione del 2021, prevede che le amministrazioni comunali, nelle spiagge libere garantiscano il servizio di salvamento a mare». E, pur condividendo la scarsità di risorse economiche, la Capitaneria ha chiesto agli amministratori «come intendano garantire il salvamento fino al termine della stagione estiva». Nel frattempo l’assessore regionale all’Ambiente, Marco Porcu, ha invitato i Comuni costieri a chiedere, entro martedì, ulteriori risorse. «Con queste garanzie – dice il vicesindaco, Simone Murtas – ci siamo attivati per la proroga»

