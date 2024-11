Dietrofront a Torre dei Corsari, strada di nuovo a doppio senso 

«Trovo assurdo che un senso unico varia come l’ora legale: d’estate unico e d’inverno doppio». É lo sfogo della consigliera di minoranza di Arbus, Anita Tatti, che spara a zero contro l’Amministrazione e parla di «spreco».

La vicenda parte dal mese di maggio quando il Comune ha istituito il senso unico di marcia per raggiungere la spiaggia. Nonostante le modifiche siano state fortemente contestate dai residenti, dai pendolari della balneazione, dai turisti e dalla minoranza consiliare, nulla è cambiato fino ai giorni scorsi.

La nuova ordinanza spiega le ragioni del passo indietro: «In autunno e in inverno, considerata la notevole diminuzione della presenza umana e del traffico, si riapre la circolazione col doppio senso di marcia. Sarà così dal 6 novembre al 31 marzo di ogni anno».

La decisione non è piaciuta alla minoranza. «Fra l’altro - dice Tatti – dobbiamo considerare lo spreco per le spese di rimozione e di riposizionamento della cartellonistica. Lo trovo anche rischioso in termini di sicurezza, un modo per confondere gli automobilisti».

Risponde il sindaco, Paolo Salis: «Innanzitutto è bene ricordare che quando abbiamo istituito i cambi, siamo stati chiari nel comunicare che si tratta di una sperimentazione. Il prossimo anno ci saranno ulteriori miglioramenti. Nessun costo aggiuntivo in merito ai cartelli stradali, essendo a due passi dal mare vengono rimossi solamente per proteggerli dalla salsedine, diversamente li avremmo dovuti riacquistare, uno spreco di fondi pubblici». (s. r.)

