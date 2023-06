Dietro Verstappen ruggisce la Ferrari 

La solita pole position di Max Verstappen ed una Ferrari risorta. È l'estrema sintesi delle qualifiche del venerdì valide per il Gran Premio d'Austria di domani (che oggi vive la sprint race preceduta da una mini qualifica) dove oltre all'ennesima conferma del campione del mondo della Red Bulla fa notizia il salto di qualità delle Rosse con Charles Leclerc in prima fila a soli 48 millesimi dall'olandese volante (indagato per impeding ) seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz ottimo terzo. Grande delusione invece per l'altra Red Bull di Sergio Perez fuori dalla top ten e solo quindicesima e per la Mercedes di Russell undicesima.

Sulla pista di casa della Red Bull, Verstappen non delude la marea orange venuta in massa tra le montagne austriache ad applaudirlo centrando la sesta pole della stagione, nonostante i tanti giri cancellati per il track limits: «Non lo facciamo apposta, ma con queste curve ad alta velocità e girando a velocità così alte è difficile giudicare dove sia la linea bianca con esattezza. Per questo in tanti sono stati puniti per essere andati oltre ai limiti. È diventata una lotta per la sopravvivenza», ha detto.

Gioia pura in casa Ferrari dove salta agli occhi la delusione dei meccanici per la pole position mancata di Leclerc: «Bella sensazione avere delle qualifiche pulite e tornare di nuovo in prima fila. Le mie sensazioni sono andate migliorando nelle ultime due gare. Poi in Q1 e Q2 ho cercato di costruire il giro da fare poi in Q3. Sono riuscito a mettere insieme tutto quello che volevo proprio nell'ultimo giro e sono riuscito ad arrivare molto vicino a Max, ma non è bastato». Oggi alle 12 le Qualifiche Shooout e alle 16.30 la Sprint Race (diretta Sky Sport, differita alle 19 su Tv8).

