Dietro l’Ilva c’è solo la Ferrini 

In una giornata nella quale l’Ilvamaddalena ha dato un’ulteriore prova di forza, travolgendo la malcapitata Villacidrese (ultima e sconfortata, ma le partite vanno sempre giocate e vinte), il crollo contemporaneo del Tempio, caduto a Oristano con la Tharros nell’anticipo di sabato, sembra aver dato un chiaro indirizzo alla stagione, seppure la strada sia ancora abbastanza lunga: a insidiare la capolista, che corre a ritmo elevatissimo verso l’immediato ritorno in Serie D, pare essere rimasta la sola Ferrini Cagliari, che seppure distante al momento sette lunghezze dalla vetta ha dimostrato già nello scontro diretto (finito 0-0) di poter tenere testa allo squadrone di Cotroneo. Con la speranza di accorciare nel prossimo weekend, tenuto conto che gli isolani staranno fermi per il previsto turno di riposo e i secondi in classifica ospiteranno tra le mura amiche la stessa Villacidrese annichilita dalla battistrada due giorni fa.

C’è dunque la possibilità che, seppure con una classifica non del tutto veritiera, lunedì la distanza tra le rivali sia quasi dimezzata, e l’aspetto psicologico nello sport conta. L’Ilva sembra superiore per gioco, uomini, esperienza e mentalità; ma il calcio è imprevedibile e i risultati sorprendenti non sono mai mancati. Sembra più complicato l’inserimento dell’Ossese, distante 11 lunghezze dalla leader ma in grande forma. la squadra di mister Fadda vanta il miglior attacco del torneo (ben 37 reti) ma è penalizzata da una difesa quanto meno ballerina (27 i gol incassati, non una media da promozione).

Aperta la lotta nelle retrovie, con l’Iglesias che si è tirato del tutto fuori dalla zona a rischio vincendo grazie al solito Illario il derby con un Carbonia in grave difficoltà: terzultimo, deve fare punti nel prossimo match casalingo col Li Punti per evitare di peggiorare la situazione. In gravissima crisi il sant’Elena: l’attacco latita e la retroguardia è la peggiore del torneo. Di questo passo la retrocessione è inevitabile.

