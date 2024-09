Dietro la villetta spuntano i resti di un altro neonato 

Parma. Un secondo corpo apparentemente di bambino molto piccolo, sepolto nello stesso campo dove il 9 agosto era stato trovato un primo neonato, morto da pochi giorni. Il ritrovamento è di una settimana fa, venerdì sono iniziate le analisi disposte dalla Procura di Parma, con il prelievo del Dna, per capire chi era sepolto a Vignale di Traversetolo, nel giardino di una villetta bifamiliare.

Questa volta si tratterebbe di resti più risalenti nel tempo rispetto al neonato trovato ad agosto. Gli investigatori sono chiusi in uno stretto riserbo, la Procura non ha confermato né smentito l’ultima notizia, anticipata venerdì dalla trasmissione “Quarto Grado” di Rete 4. Dopo il primo ritrovamento, i preliminari esiti dell'autopsia hanno detto che il neonato, un maschio, ha respirato ed è deceduto dopo il parto, anche se non sono state chiarite le cause della morte. Nei giorni scorsi gli investigatori sono tornati nella villetta e hanno scavato, trovando il secondo corpicino. Dell’esame si occupano il medico legale Valentina Bugelli e un fetologo, incaricati dalla Procura. La madre è stata identificata attraverso gli esami del Dna come una 22enne del posto, il padre sarebbe un coetaneo della ragazza, suo compaesano. La giovane è stata descritta da chi la conosce come una studentessa senza particolari problemi. La famiglia si è rivolta ad un avvocato, che mantiene a sua volta riservatezza. È probabile che siano state formulate ipotesi di reato anche solo per poter svolgere gli accertamenti tecnici con le dovute garanzie.

RIPRODUZIONE RISERVATA