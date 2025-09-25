VaiOnline
In campo.
26 settembre 2025 alle 00:27

Dietro la panchina i suoi nonni  

L’ha accolta come una di loro, come una star. Il pubblico di Oristano al Palazzetto di Sa Rodia (tremila persone) ha adottato Melissa Vargas, che probabilmente non immaginava di trovare tanto affetto. Proprio lei, l’avversaria più pericolosa dell’Italia di Alessia Oro nella finale del Mondiale. Oggi compagne, la “security” deve faticare per salvare entrambe dalla marea umana in cerca, con successo, di selfie e autografi.

I tifosi hanno accolto col medesimo entusiasmo Arina Fedorovtseva. Aveva 15 anni nel 2019, quando partecipò al Volleyball Sardegna Challenge riservato alle squadre giovanili e fu premiata come miglior giocatrice. Ha ripagato con venti punti, la metà nel terzo set. «Questa è una grande promozione per Oristano e per lo sport sardo, è un’esperienza straordinaria, altre squadre avrebbero voluto partecipare», dice con orgoglio e commozione Bebbo Porcheddu, dominus del torneo e presidente della Gymland. Ma i primi tifosi sono dietro la panchina: Palmira e Peppino, i nonni di Alessia Orro. Attenti spettatori, l’ultima volta fu 10 anni fa a Olbia. Alessia giocava con Busto Arsizio. (m. c.)

Il delitto.

«Abbiamo litigato, ho sparato»

La morte di Cinzia Pinna: la versione di Ragnedda davanti agli inquirenti 
l Busia, Pala
Il delitto di Palau

Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero

La vita dell’arrestato è proseguita come se nulla fosse accaduto 
(a. b.)
Il delitto di palau

Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali

L’imprenditore: avevo assunto droga, non capivo nulla e ho sparato 
Andrea Busia
Il delitto di Palau

Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore

Mariangela Pala
Il caso

Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme

Varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Todde 
Roberto Murgia
Il caso

«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori»

Dopo il clamore per l’annullamento  del “viaggio sonoro” non autorizzato 
Ylenia Mascia
il personaggio

Partita bambina, Alessia Orro torna da regina

Ieri la fuoriclasse azzurra ha debuttato con il Fenerbahçe nella “sua” Oristano: «Emozionata» 
Carlo Alberto Melis
La manovra

Giorgetti alle banche: serve uno sforzo

«Per loro benefici dal rating: ora migliori condizioni per famiglie e imprese» 
Vaticano.

Becciu, no al ricorso dell’accusa

Nel processo di secondo grado vittoria per la difesa, inammissibile l’appello del Pg 