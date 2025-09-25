Dietro la panchina i suoi nonni  

L’ha accolta come una di loro, come una star. Il pubblico di Oristano al Palazzetto di Sa Rodia (tremila persone) ha adottato Melissa Vargas, che probabilmente non immaginava di trovare tanto affetto. Proprio lei, l’avversaria più pericolosa dell’Italia di Alessia Oro nella finale del Mondiale. Oggi compagne, la “security” deve faticare per salvare entrambe dalla marea umana in cerca, con successo, di selfie e autografi.

I tifosi hanno accolto col medesimo entusiasmo Arina Fedorovtseva. Aveva 15 anni nel 2019, quando partecipò al Volleyball Sardegna Challenge riservato alle squadre giovanili e fu premiata come miglior giocatrice. Ha ripagato con venti punti, la metà nel terzo set. «Questa è una grande promozione per Oristano e per lo sport sardo, è un’esperienza straordinaria, altre squadre avrebbero voluto partecipare», dice con orgoglio e commozione Bebbo Porcheddu, dominus del torneo e presidente della Gymland. Ma i primi tifosi sono dietro la panchina: Palmira e Peppino, i nonni di Alessia Orro. Attenti spettatori, l’ultima volta fu 10 anni fa a Olbia. Alessia giocava con Busto Arsizio. (m. c.)

