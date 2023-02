Dietro la marijuana l’ombra delle mafie 

«È necessario implementare l’attività di informazione nei confronti dei coltivatori e dei commercianti della canapa in merito alle condizioni e ai limiti che disciplinano questo specifico mercato, per tutelare e favorire l’economia sana ed onesta dei coltivatori e dei commercianti che rispettano la normativa di settore, affinché si creino sempre maggiori opportunità di sviluppo del territorio». Lo dice il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, al termine del vertice convocato ieri in prefettura, con le forze di Polizia, e i procuratori di Nuoro e Lanusei che aveva al centro il tema della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della canapa, nel rispetto della normativa vigente.

Un tema «molto delicato, poiché convivono questioni di ordine economico e sociale, da una parte e aspetti connessi ad eventuali attività, invasive ed aggressive, della criminalità organizzata, dall’altra» ha ricordato Dionisi, che ha deciso di implementare l’attività di informazione sulle condizioni e i limiti del specifico mercato, «al fine di tutelare e favorire l’economia sana ed onesta di chi rispetta la normativa di settore». Il vertice ha pianificato anche le attività di contrasto alla coltivazione illecita di marijuana, con un ulteriore rafforzamento delle strategie di intervento in tutto il Nuorese, sia amministrativo che penale.

RIPRODUZIONE RISERVATA