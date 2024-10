Dietro il disastro c’è anche l’incuria  

Passata la piena, quando il livello dell’acqua del rio Fanaris è tornato normale, in un canale di Villasor sono spuntate vecchie carcasse d’auto: «Ce n’era un’altra decina nel fiume – dice il sindaco Massimo Pinna – ma la corrente le ha portate via». A Villespeciosa , sabato notte, le serre della zona di San Cromazio non sono state danneggiate solo dall’enorme massa d’acqua e fango che il rio Spinosu, esondato, ha sparso per la piana, ma anche da lavatrici e altri elettrodomestici che, trascinati a tutta velocità, hanno sfondato recinzioni e teli aggravando il bilancio. «Lunedì – annuncia il sindaco Gianluca Melis – i pick up del Comune porteranno in discarica gli ingombranti recuperati dalle zone alluvionate». C’è di tutto: divani, poltrone, scaldabagni, resti di infissi. Una massa di corpi estranei che, insieme a canne e tronchi d’albero, creano dighe nei canali e rendono più violenti gli episodi alluvionali.

«Intendiamoci: che i canali siano puliti o meno – dice il sindaco di Vallermosa , Francesco Spiga – con precipitazioni di questo genere il reticolo idrografico va in tilt». Nei centri più colpiti sono piovuti in poche ore tra i 250 e i 291 millimetri; il Flumini Mannu a Pabillonis in una notte è cresciuto di 3 metri e 69 centimetri, quello omonimo di Decimomannu di oltre 4 metri, il bacino di Genna ’e Sabis sul Cixerri di 5, e quello di Medau Zirimilis a Monte Arcosu, da vuoto che era, ora contiene poco meno di 7 milioni di metri cubi di acqua. Non sono numeri normali, non è stato un acquazzone normale. E infatti i paesi colpiti hanno consegnato alla Protezione civile stime di danni per milioni. Anche quelli dove, magari con uffici tecnici composti da un solo ingegnere, si sono fatti sia le opere di mitigazione del rischio sia le manutenzioni: «Sta cambiando il clima», ammonisce Spiga. «Vista Valencia?»

Da Pabillonis interviene il sindaco Riccardo Sanna: «Noi, da cinque anni, facciamo ciò in paese che non era mai stato fatto, ovvero ripulire i fiumi». Da cosa? «Canne, vegetazione, perfino alberi cresciuti negli alvei».Certo, se ci si butta pure la lavatrice... «Questa cosa mi fa infuriare», tuona il sindaco di Decimoputzu Antonino Monzittu: «Gli ingombranti il Comune li ritira gratis». Le discariche abusive sono un aspetto della scarsa cura delle campagne. In diverse aziende agricole allagate le gore di deflusso non erano state scavate, mentre le recinzioni erano state gradualmente spostate fino a bordo strada per avere più superficie coltivata: trattenendo erba e arbusti, le reti hanno trattenuto la massa d’acqua. La manutenzione è fondamentale. La Regione stanzia regolarmente i fondi per la prevenzione ai Comuni. Ma in certi casi ci sono conflitti di competenza: «Alcuni interventi – ragiona il sindaco di Villasor, Pinna – spettano al Consorzio di Bonifica, altri alla Provincia. È ora di sedersi tutti insieme a discutere con la Regione».

I lavori non fatti

Ma è anche ora di polemiche. A San Gavino , dove una parte di paese e la zona artigianale sono state di nuovo sommerse, l’opposizione attacca perché i rii Malu e Pardu, già esondati col ciclone Cleopatra, non sono stati puliti: «Ma la nostra Giunta si è insediata a giugno, e i lavori disposti da quella precedente si sono conclusi in aprile», ribatte il sindaco Stefano Altea. «Al massimo c’erano poche canne. Il vero problema sono i lavori di allargamento degli alvei»: programmati, avviati e, a 11 anni dal disastro, non ancora eseguiti. «Un cantiere si è fermato per un contenzioso, per l’altro i soldi stanziati non bastavano», riassume Altea: «Noi abbiamo rimesso in moto i procedimenti. Contiamo di ricevere già con la prossima finanziaria i 3 milioni necessari per il Pardu e stiamo discutendo per avere una quota dei 17 che servono per il Malu».

Costerà caro anche mettere in sicurezza Siliqua , dove buona parte del paese è stata sommersa e c’è chi deve buttare via i mobili o l’auto. «I canali erano puliti e non sono esondati nonostante sia piovuto tantissimo per tutta la notte», allarga le braccia la sindaca Francesca Atzori: «A travolgerci è stata una massa d’acqua arrivata dai monti di Vallermosa, che ha superato la SP 90, ha colmato le vasche di laminazione e ha trovato lo sbarramento della SS 293 per Giba, dilagando in una zona che è classificata H14, ad alto rischio idrogeologico. Abbiamo fatto studi: per metterla in sicurezza servono 30 milioni».

Previsioni e polemiche

Poi c’è Capoterra , dove la tempesta ha colpito di striscio e le opere realizzate dopo la catastrofe del 2008 (371 millimetri di pioggia in tre ore, quattro morti) hanno tenuto: «Ma alla foce del Rio Santa Lucia – sospira il sindaco, Beniamino Garau – il deflusso non è stato ottimale e ci ha fatto preoccupare. Alla Residenza del Sole il livello dell’acqua è salito. È cenessario accelerare con le opere già finanziate dalla Città metropolitana». Venerdì, anche se il bollettino della Regione non segnalava pericoli gravi per il sabato, Garau ha annullato una manifestazione, “Lollas e Pratzas antigas”, che avrebbe richiamato in città migliaia di visitatori: «Coi cambiamenti climatici – spiega – il vecchio bollettino non è più sufficiente. Dopo il 2008 Capoterra si è dotata di un Centro operativo comunale molto efficiente e abbiamo un ottimo meteorologo che ci fornisce previsioni dettagliate e affidabili». Il meteorologo si chiama Matteo Tidili ed è anche il consulente del Comune di Carbonia , dove ieri Sinistra futura e M5s hanno denunciato il mancato avvio dei lavori sul rio Santu Milano e il rio Cannas per i quali «il Comune ha in cassa mezzo milione». Il sindaco Pietro Morittu replica con un promemoria: la Giunta ha deliberato a maggio (approvazione del progetto) e giugno (stanziamento), ma poi ha dovuto attendere «l’acquisizione in conferenza dei servizi dei pareri favorevoli della Forestale e del Genio Civile». Risultato: «Le pulizie cominceranno lunedì».È davvero il momento, per gli enti, di confrontarsi e snellire le procedure. Il clima è cambiato, e non concede tempi lunghi.

