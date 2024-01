«Dietro il cantiere ogni giorno si crea un immondezzaio»  

La buona notizia è che il Comune, puntualmente, arriva e ripulisce. Quella cattiva è che, puntualmente, purtroppo, incivili e maleducati tornano e abbandonano i sacchetti dell’immondizia nel centro di Cagliari. Sotto “accusa” finisce il cantiere di via Roma: reti e teli sistemati a protezione del cantiere per i lavori per la riqualificazione del fonte mare dividono la città tra «la parte civile e quella zona franca dove tutto sembra essere consentito», si lamentano alcuni titolari delle attività commerciali che dalla Marina si affacciano sui via Roma. «I lavori vanno avanti da mesi, i disagi sono inevitabili. E va bene. Quello che è assurdo, però, è che non ci siano i controlli che impediscono a chiunque di poter fare in via Roma tutto quello che vuole, compreso il fatto di utilizzare i portici come se fossero un bagno pubblico», aggiungono.

A causa dei tempi lunghi del cantiere di via Roma, prima delle festività natalizie, era arrivato anche l’allarme della Fipe dopo che la chiusura di alcune attività commerciali finite in ginocchio. Da lì l’appello al Comune della federazione dei pubblici esercizi affinché si possa «scongiurare la chiusura di altri locali in città». ( ma. mad. )

