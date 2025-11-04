«Dieta povera di zuccheri e latticini» 

Le malattie della pelle sono moltissime e molto diverse tra loro: possono avere origine infiammatoria, infettiva, autoimmune, tumorale o genetica. «Tra le cause dell’acne vi è l'eccessiva produzione di sebo, in quanto le ghiandole sebacee, stimolate dagli ormoni (soprattutto androgeni), producono più sebo del normale. Lo stile di vita può avere il suo peso e anche l’alimentazione. Lo stress, chiamato in causa un po’ per tutte le malattie dermatologiche, può a volte avere un ruolo insieme ad altri fattori causali. Meglio evitare la manipolazione delle lesioni (grattamento, spremitura delle pustole) perché può peggiorare il quadro clinico», evidenzia Silvia Sanna, dirigente medico della Clinica Dermatologica dell’ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari e responsabile dell’ambulatorio di Dermocosmesi e idrosadenite suppurativa: «L’esposizione al sole, se controllata, in genere migliora un pochino lo stato infiammatorio dell’acne e di alcune altre malattie della pelle quando si tratta di forme lievi. Va però detto che non tutti rispondono bene al sole».

«Riguardo la dieta», spiega Sanna, «il discorso è controverso, non tutti sono concordi ma ci sono alcuni studi che dimostrato un collegamento diretto con alcune malattie dermatologiche. In particolare si consiglia una dieta povera di zuccheri semplici (alto indice glicemico) e latticini (derivati del latte): moderarli potrebbe migliorare la situazione e di questo si ha spesso riscontro anche nella pratica clinica. Credo invece che l’acqua del mare non abbia alcun sostanziale effetto benefico».

«Per chi soffre di questi disturbi», aggiunge la specialista, «è consigliabile partire da una buona detersione. I giovani a volte esagerano con la skin care e usano tanti prodotti, ne servirebbero invece pochi ma giusti; è opportuno lavare bene il viso, rimuovere sempre il trucco (non tenerlo mai la notte), usare prodotti che recano scritto “non comedogenico”, non abusare di detergenti troppo aggressivi. È sempre importante bilanciare l’idratazione con l’esfoliazione».

«Sul piano farmacologico», precisa la dottoressa, «è sempre consigliabile fare una visita dermatologica per capire cosa è più indicato per il paziente. Ci sono le terapie topiche con le creme (antibiotici, retinoidi e antisettici) e quelle sistemiche (antibiotici e retinoidi). Per le donne che hanno problemi ormonali si può abbinare una terapia di supporto di tipo farmacologico mirato. Trattamenti di medicina estetica rappresentano un passo ulteriore».