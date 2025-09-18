Diego Lopez: scommetto su Rodriguez 

È pomeriggio in Uruguay quando arriva da Montevideo la voce di Diego Lopez, uno con i colori rossoblù stampati sulla pelle. A casa ci sono anche Inti e Ian, secondo e terzo figlio, giocano nel River Plate, serie A uruguaiana. «Non parlo italiano da un bel po’», ma parla eccome, il vecchio Diego, uno che ha sempre dato il cento per cento e anche qualcosa di più, in campo e in panchina. Ospite di Fabiano Gaggini e Alberto Masu a “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina, Lopez danza sulla nostalgia, sul suo lato italiano, sardo soprattutto. E ringrazia chi, nelle ultime puntate della fortunata trasmissione sportiva, lo ha citato: «Con Andrea Cocco abbiamo giocato insieme, io avevo circa trent’anni, lui era un ragazzino, l’ho sempre seguito. Fabio (Pisacane) e Ceppi (Ceppitelli)… quanti ricordi, li ho avuti da allenatore. Dicono che gli insegnato qualcosa? Arrivavo dallo stesso ruolo e loro hanno sempre avuto voglia di imparare. Mi ricordo di quella squadra per il grande lavoro, mi sono trovato benissimo, per esempio Pavoletti stava in campo anche alla fine dell’allenamento per imparare ancora, per migliorarsi». Ricordi: «Giocatori che ti davano tutto, amavo più quel tipo di calciatore rispetto a quelli che hanno tanto talento ma si sacrificano poco. Loro si ricordano soprattutto della sofferenza… Roma, Atalanta, poi la vittoria con la Fiorentina, che partite accidenti».

Cagliari ieri e oggi

Carriere simili, due difensori che passano dalla Primavera alla prima squadra. Cosa ha pensato appena ha saputo di Pisacane allenatore? «Quando ho visto che stava facendo molto bene alla Primavera, ho capito che sarebbe arrivato in alto. Anche se nella Primavera io ho fatto solo poche partite, lui molte di più. Alla quarta mi chiamò Matteoli e mi disse: ce la fai ad allenare i tuoi amici? E da lì è iniziato tutto. Gianfranco mi aiutò molto, ho ricordi bellissimi come certamente li sta vivendo anche Fabio. Anche se quando sei lì dentro, in Serie A, non ti godi nulla, hai sempre la testa a mille. Se ne renderà conto più avanti». Cosa scatta nella testa di un allenatore quando deve guidare i suoi ex compagni? «Loro erano stati bravi perché capirono che il mio ruolo era cambiato, allenavo venti miei ex compagni. Larrivey, Conti, Nainggolan, Pisano, con loro avevo vissuto tanto sul campo, non era semplice ricominciare. Ma è stato molto bello».

Rodriguez: «Lo conosco molto bene, ha giocato con mio figlio piccolo. Un bel centrale, va ad affrontare un campionato complicato in un ruolo delicato, ma ha tutto per fare bene, è elegante, legge le giocate, anticipa, poi è quasi un metro e novanta, fisicamente è pronto, ha un futuro enorme. Meglio che non debba giocare subito, si deve adattare a tutto, a una lingua che non conosce per esempio, ma ha la fortuna che Yerry Mina parla lo spagnolo e lo aiuterà. Si farà trovare pronto».

Diego Lopez oggi

«Mi piace fare il padre. Ho due figli che giocano, li voglio seguire, il mio compito è questo». Cagliari: «Mi manca, l’anno scorso sono stato molto bene, quando arrivo ritrovo molte persone con cui ho una bella amicizia, mi è sempre piaciuta la gente di Cagliari». Chiusura d’obbligo con la formazione preferita: «Marchetti, ma il cuore mi dice Chimenti, in difesa Bianco, Pisano, Astori e Agostini, poi Fini, Abeijon, Nainggolan, Cossu, Zola e Matri». Niente male.

