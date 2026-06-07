Diego Lopez: la mia storia rossoblù 

Per il Cagliari ha messo sempre il cuore, la testa, l’anima, la faccia. Prima da giocatore, due volte da allenatore. Ora da tifoso che gioisce e soffre dall’altra parte del mondo, tra i silenzi e i profumi della campagna, nel suo storico ranch a due ore d’auto da Montevideo, in Uruguay, tra le mucche, i tori, le pecore e i campi di soia e avena, in attesa di una nuova squadra dopo l’ultima esperienza con il River Plate. Capitano dentro e fuori, con o senza fascia. Un leader silenzioso, lo sguardo impenetrabile ma schietto rassicurava i compagni e - allo stesso tempo - incuteva terrore agli avversari che lo hanno sempre rispettato, però, nel bene e nel male. Diego Lopez è stato un uomo d’onore prima ancora che un calciatore. Ogni match era una missione. E chi toccava un suo compagno, doveva poi fare i conti con lui, non c’era via di scampo. Difensore d’altri tempi, generoso ma tosto, spietato ma corretto. Scuola Montero, come tanti uruguaiani nati negli anni Settanta. Non a caso, lo chiamavano “El Jefe”, il capo. Anche nella Celeste si faceva rispettare. Poteva sbagliare l’intervento decisivo, mai l’approccio. E tra le 344 partite giocate con la maglia rossoblù (è 7° nella classifica all time per presenze dietro il collega fraterno Conti, Brugnera, Nené, Piras, il Mito Riva e Martiradonna) non ce n’è stata mezza banale.

Hombre vertical, ha continuato a esserlo anche quando è passato dal campo alla panchina, trasmettendo i suoi valori tattici e morali in giro per il mondo. In Italia ha allenato pure Bologna, Palermo e Brescia. In Uruguay ha vinto il titolo col Peñarol e avuto poi l’onore di guidare la squadra dove è cresciuto, il River Plate. Ha lavorato in Cile con l’Universidad e in Ecuador con il Barcelona. Ovunque è andato, si è portato dietro le due salvezze conquistate al timone del Cagliari, la seconda in particolare, indimenticabile, nella stagione 2017-2018. «Una volta, una giornalista uruguaiana, dopo la vittoria del campionato, mi ha chiesto se fosse stato più difficile allenare il Peñarol o il Cagliari: le ho risposto “senza dubbio il Cagliari”. Più per l’aspetto emozionale, per tutto quello che aveva rappresentato per me la squadra. Non potevo assolutamente retrocedere, non me lo sarei mai perdonato. Penso a quando sono tornato, ai momenti entusiasmanti, ma anche alle difficoltà. E chissà come sarebbe finita quell’anno se Cigarini non si fosse infortunato proprio il giorno dopo la chiusura del mercato di gennaio e Joao Pedro non fosse stato squalificato per doping». In quel Cagliari, tra gli altri, giocavano Pavoletti e Pisacane.

Lopez, che giocatore era Pisacane?

«Un difensore centrale tutto d’un pezzo, mi ci rivedevo molto. Non era alto, quando saltava, però, la prendeva quasi sempre lui. Non si arrendeva mai, poi. Al mio arrivo si sentiva in discussione perché lo aveva portato Rastelli, magari era convinto di dover andar via. Ma io fui da subito chiaro, gli dissi di pensare solo ad allenarsi bene. Non a caso, è stato sempre in campo nelle partite più importanti».

Che effetto fa rivederlo oggi allenatore del Cagliari?

«Mi ha fatto piacere intanto perché è stato un mio giocatore. Ci sentiamo spesso via messaggio. Ha dimostrato di poter allenare ad alti livelli e si è meritato sul campo la chance che gli è stata data».

Avete fatto lo stesso percorso, dalla Primavera del Cagliari alla Serie A: in questi casi è più difficile il salto di categoria o allenare gli ex compagni?

«Il salto di categoria è complicato, la Serie A è un altro sport. Se conosci già l’ambiente, sei leggermente agevolato. Gli ex compagni poi devono essere bravi loro a metterti nelle condizioni migliori, come lo sono stati i miei con me. Devono capire che un allenatore deve prendere delle decisioni».

Per puntare su un tecnico giovane e inesperto serve più coraggio o più follia da parte di un presidente?

«Entrambe le cose. Cellino aveva fiducia in me come allenatore più di quanta ne avessi io ai tempi. E anche Giulini, mi sembra di aver capito, ha visto in Fabio qualcosa che lui stesso non aveva ancora realizzato. Un presidente deve capire prima, guardare avanti, ed entrambi hanno avuto molto coraggio e un po’ di follia nel sceglierci».

Quanto è cambiato Giulini da quando vi siete conosciuti, ormai nove anni fa?

«Oltre a essere più esperto, mi sembra anche più ponderato in certe scelte. Con lui mi sono trovato molto bene. Ho fatto il mio lavoro, mi ha fatto fare il mio lavoro».

Che cosa le è piaciuto del Cagliari di Pisacane?

«A posteriori può sembrare anche scontato, ma fare un campionato con una squadra così giovane salvandosi con una giornata d’anticipo e 43 punti non lo è affatto».

Quanto è complicato gestire i giovani?

«Paradossalmente, sono più importanti i compagni grandi che li accompagnano. Perché i giovani devono giocare e pensare a farlo bene, i grandi oltre a giocare bene loro devono far giocar bene i giovani».

Su Rodriguez lei si è subito sbilanciato, dove può arrivare?

«Il futuro è nelle sue mani. Ha tutto quello che deve avere un difensore centrale moderno, oltre alla testa giusta. Il tetto non l’ha ancora visto. Deve pensare a migliorarsi continuamente e tenersi stretto il Cagliari».

Quali margini di crescita ha, invece, Albarracín?

«Ancora tutti. È un giocatore che ha molta qualità. Credo che abbia fatto bene il Cagliari ad anticipare il suo arrivo di qualche mese: inizierà il prossimo anno conoscendo già l’ambiente, i compagni, la lingua».

Nel suo ultimo Cagliari c’era il primo vero Pavoletti in rossoblù.

«Grande Leo. Sapevo di avere a disposizione un attaccante fortissimo. Quando arrivai, però, avevamo tre partite in una settimana. Decisi così di farlo riposare la domenica per averlo al top il mercoledì contro il Benevento. Così facendo, lo lasciai fuori alla mia prima partita, senza dargli spiegazioni. Dopo tanti anni mi ha confidato di esserci rimasto malissimo: “Mister, appena sei arrivato mi hai tolto. Mi tocca cercare squadra, ho pensato…”. Ci abbiamo riso sopra. Tra l’altro, col Benevento fece il gol decisivo. Al 95’! Fu l’inizio dell’avventura col Pavo».

Ha un consiglio da dargli ora che si trova a un bivio?

«Ci ho parlato e gli ho detto che se sta bene, deve giocare ancora. Perché non si può più fare retromarcia. “Poi giocherai in un’altra vita”, gli ho ricordato. Se, però, non ce la fa per il ginocchio, è diverso. Allora è giusto fermarsi».

Tra gli altri, c’era pure Barella: nel frattempo ha vinto 3 scudetti, 3 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane e un Europeo con la Nazionale, oltre ad aver disputato 2 finali di Champions.

«Racconto un aneddoto. Era la mia prima esperienza al Cagliari da allenatore, in una partitella del giovedì contro la Primavera si fa male un centrocampista, chiedo così a Matteoli di darmi uno dei suoi. E Gianfranco mi dice: “Aspetta Diego, vado a chiamare un ragazzo degli Allievi”. Era Nicolò. Io lo guardo, era piccolino, biondino. E lo butto dentro. In quel periodo c’erano Radja, Daniele, Ekdal, Dessena. Gioca con loro. Aveva 16 anni, fisicamente ancora doveva strutturarsi, ma si capiva già che andava. Quando poi sono tornato dopo quattro anni, ho ritrovato un giocatore fatto, a volte un po’ disordinato, ma andava a mille e aveva i colpi e la testa del campione».

Una parola per ogni suo compagno storico, a cominciare da Conti.

«Vorrei usare la stessa per tutti: fratello. Perché per me sono davvero come dei fratelli. Ho costruito la mia storia con loro e grazie a loro. Ho sempre detto che a Cagliari non c’è stato solo un capitano. Poi io non ero il tipo che parlava sempre, anzi parlavo pochissimo ma con loro mi bastava dare l’esempio. Daniele, Ago, Andre, Checco. Li ho tutti tatuati sul mio petto con lo scudetto vecchio del Cagliari. È stato il mio primo tatuaggio, l’ho fatto una volta finita la carriera».

Il rapporto con Astori?

« Asto … Un po’ tutti lo abbiamo aiutato a crescere all’inizio. Poi quando sono diventato il suo allenatore, ho trovato un difensore maturo, forte. Si sentiva la sua voce, sia in campo che nello spogliatoio. Diceva sempre quello che pensava, chiunque ci fosse davanti. Nella mia penultima partita sulla panchina rossoblù a Firenze, quando lui giocava nella Fiorentina, a fine gara è venuto nel mio spogliatoio e siamo rimasti a parlare quasi un’ora, io lui e Fini. È stata l’ultima volta che ci siamo visti».

Un ricordo di Oikonomou, lo aveva lanciato al Bologna dopo Cagliari.

«Quello che è successo è un disastro, una catastrofe. Non si può morire a 33 anni per un incidente stradale. Una tristezza indescrivibile per tutti noi che gli volevamo bene. Io l’ho avuto prima a Cagliari poi decisi di portarlo con me a Bologna. Un ragazzo splendido. Si era creato un bel gruppo quell’anno. Ho scoperto proprio in questi giorni sentendo i vari Maietta, Cacia e Matuzalem che erano ancora tutti molto uniti anche con Marios, si sentivano continuamente. Una piccola emozione in un dolore immenso».

Perché ha scelto Michele Fini come suo vice?

«Negli ultimi due anni da giocatori eravamo compagni di stanza. Abbiamo iniziato a lavorare insieme, però, non a Cagliari, ma a Bologna, c’è stato subito un bel feeling sia a livello umano che nelle scelte tattiche. Appena ho una squadra, è la prima persona che chiamo. E lui arriva. È venuto con me persino al Peñarol in Uruguay, in Cile e in Ecuador».

Chi è stato il giocatore più forte che ha allenato?

«Sono tanti. Balotelli, Radja, Daniele, Andrea. Ma ne ho avuti parecchi, eh. Sandro Tonali, lo stesso Nicolò. Pinilla un altro forte forte, avrebbe potuto giocare dieci anni al Real Madrid se avesse voluto, glielo ripetevo sempre. Poi chiaramente i nazionali dell’Uruguay che allenavo al Peñarol».

La prossima panchina di Diego Lopez?

«Non saprei. A volte aspetti una squadra ideale, poi quando arriva non va come avevi immaginato. Il calcio cambia in continuazione, soprattutto per un allenatore. Per questo, cerco di trovare tutto quello che c’è attorno a una squadra, non solo il prestigio. Aspetto una situazione che mi soddisfi in tutto».

Tornerebbe in Italia?

«Mi sentirei lontano da casa, lo ammetto. I miei figli sono qua e mi mancherebbero da morire, anche se stanno crescendo. Comunque mi piacerebbe, sì, certo».

Intanto, si gode la campagna.

«È il mio rifugio quando sono fuori dal calcio. La tranquillità che mi trasmette è impagabile, al di là dell’attività che porto avanti da vent’anni nella mia fattoria con mucche e pecore. Mi piace il momento in cui arrivo, mi piace il silenzio, mi piace anche stare solo per ore, mi piace il tipo di lavoro, mi piace stare con gli animali. Trovo sempre il bello di questo mondo».

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