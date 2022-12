Diego, il campione dei Lego 

Diego frequenta la quarta elementare a Santadi: « La passione per i Lego è nata a 5 anni circa, quando ricevette il primo lego Set – racconta il papà Andrea Diana, farmacista – da subito la passione per i mattoncini è stata un riferimento relativo alla serie cinematografica di Jurassic World. Diego ha realizzato le sue prime creazioni con i dinosauri,successivamente la sua passione si è concentrata sulle creazioni frutto della sua fantasia, pertanto non ha più seguito neanche le indicazioni previste per il montaggio». A quel punto i genitori hanno capito che questa passione era decisamente da coltivare: «Navigando su Facebook ho scoperto l'esistenza di una associazione denominata Karalisbrick con sede a Sestu, in cui è presente il museo del mattoncino – continua il padre – Diego ha voluto visitarla per allargare la sua conoscenza oltre che la curiosità e fantasia, per dare poi vita a sue nuove creazioni».

Si chiama Diego Diana, ha 9 anni, vive a Santadi ed è un campione in erba dei Lego. Nella gara che prima di Natale a Villaputzu ha visto tra i concorrenti i bambini arrivati da tanti paesi dell’Isola ha conquistato il primo posto con la sua creazione realizzata con i mattoncini che ha battezzato “River Monster”.

La passione

Diego frequenta la quarta elementare a Santadi: « La passione per i Lego è nata a 5 anni circa, quando ricevette il primo lego Set – racconta il papà Andrea Diana, farmacista – da subito la passione per i mattoncini è stata un riferimento relativo alla serie cinematografica di Jurassic World. Diego ha realizzato le sue prime creazioni con i dinosauri,successivamente la sua passione si è concentrata sulle creazioni frutto della sua fantasia, pertanto non ha più seguito neanche le indicazioni previste per il montaggio». A quel punto i genitori hanno capito che questa passione era decisamente da coltivare: «Navigando su Facebook ho scoperto l'esistenza di una associazione denominata Karalisbrick con sede a Sestu, in cui è presente il museo del mattoncino – continua il padre – Diego ha voluto visitarla per allargare la sua conoscenza oltre che la curiosità e fantasia, per dare poi vita a sue nuove creazioni».

Le gare

L'associazione, il cui presidente è Maurizio Lampis, è molto attiva e da alcuni anni organizza delle gare denominate Lego Creator, riservate a bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni. In queste gare i piccoli si confrontano con creazioni originali che vengono poi giudicate da una giuria di esperti del mondo Lego. Andrea Diana ha deviso di iscrivere Diego alla sua prima partecipazione a novembre a Vallermosa, dove è arrivato quinto su 25 bambini partecipanti, provenienti da tutta la Sardegna. Alla successiva gara, che si è tenuta a Decimoputzu lo scorso 11 dicembre Diego è arrivato primo tra 26 bambini, aggiudicandosi il passaggio alla finale regionale che si terrà a fine 2023.

La creazione

«La mia creazione denominata River Monsters – ha spiegato Diego – è ambientata nella foresta amazzonica dove degli scienziati hanno costruito un laboratorio per studiare le caratteristiche di un mostro acquatico ancora sconosciuto con le sembianze di un serpente che attaccava gli studiosi stessi. La storia ha preso ispirazione da una serie su Sky denominata proprio River Monsters dove un pescatore gira per il mondo alla ricerca dei pesci più pericolosi e strani mai scoperti». Ciò che ha convinto la giuria è stata la cura dei dettagli e la narrazione della storia. «Voglio perfezionare sempre più le tecniche di costruzione di nuovi diorami – ha concluso il bambino – per confrontarmi con altri giovani e partecipare ad altri concorsi più importanti». Grande soddisfazione per i genitori, «ma anche per i santadesi», ha detto l’assessore Claudio Pirosu che, con il sindaco Massimo Impera ha voluto complimentarsi con il piccolo campione.

