Diego aveva previsto tutto, non le lacrime 

Se lo sentiva. Lo aveva detto due ore prima della partita. Risultato e marcatore. «Vinciamo due a zero, segna Pavoletti». Era iniziata così una giornata indimenticabile, finita ancora meglio, come in un sogno, abbracciato al suo eroe. Le immagini di Sky Sport hanno portato nelle case degli abbonati la faccia e le lacrime in tribuna al Bentegodi di Diego Cardu, anni 8, cagliaritano che vive a Belluno, «tifoso del Cagliari e basta». Il resto lo stanno facendo i social, grazie a un padre molto abile nel gestire le istantanee familiari. Adesso tutti sanno chi è questo piccolo, gigantesco tifoso, gemello di Mattia, fratello di Eleonora, 13 anni fra poco. Diego, innamorato di Leonardo Pavoletti, ha pianto a dirotto dopo la rete dell’intramontabile attaccante rossoblù, un presagio che è esploso in quelle lacrime di gioia contagiose e bellissime. Come se il calcio, in quei pochi istanti, si fosse rimangiato tutte le macerie di volgarità e malessere che spesso si lascia dietro, regalando di questo sport la faccia migliore.

Questa famiglia dal forte sapore rossoblù è guidata da Maurizio, 40 anni, militare dell’Esercito, ex ultras della Nord: «Mia nonna abitava a Sant’Elia, in piazza Pigafetta, da casa sua si vedeva la partita», racconta. In casa, come in quasi tutte, comanda mamma Sabrina. «Sono qui a Belluno da oltre vent’anni, facevo il servizio militare quando ho conosciuto Sabrina, ci siamo stabiliti qui ma la passione per il Cagliari non è mai finita». Lui, ex calciatore delle categorie minori, attaccante e innamorato del pallone, sottolinea: «L’amore per il Cagliari l’ho trasmesso quasi senza volerlo, i bambini hanno visto quanto soffro, quanto mi prende la maglia rossoblù e allora anche loro hanno deciso che questa sarebbe stata la loro squadra per sempre». Diego è legato a Pavoletti, Mattia a Luvumbo, Eleonora tifa per Deiola: «Diciamo che a Verona abbiamo goduto tutti». Lui, Maurizio, fissato con il numero 11, ha i suoi miti di riferimento: «Oltre Riva, ma quella è un’altra storia, ho sempre tifato per Muzzi». Tatuaggio compreso.

La partita

Dopo alcune trasferte più o meno complesse, la Cardu’s family sceglie Verona, una delle mete più agevoli. «Siamo partiti nel pomeriggio, due ore di macchina e siamo arrivati al Bentegodi, i bambini li ho presi da scuola, avevamo i panini nello zaino». Ognuno con la sua maglia, i panini consumati appena terminato il viaggio. «Allo stadio ci siamo ritrovati con altri gruppi, appuntamenti presi grazie a Instagram». La grande comunità rossoblù, quella di Empoli, di Monza, che vedi in ogni stadio, che azzera le distanze. «Diego aveva la maglia bianca, Mattia quella rossoblù», racconta papà Maurizio, «conosciamo da alcuni anni sia Leo che Ale (Deiola), abbiamo le loro maglie con la dedica, sono ragazzi straordinari, sempre molto disponibili». L’anno scorso, proprio per Diego, Pavoletti aveva registrato un videomessaggio di auguri di compleanno, un regalo che anche allora fece piangere di gioia il piccolo calciatore, con i biglietti per Bologna-Cagliari allegati al messaggio. «Diego e Mattia, attaccanti, giocano dei “Primi calci” del Cavarzano, qui vicino».

In auto, Diego aveva detto con voce sicura: «Segna Pavoletti, oggi vinciamo due a zero», mancano due ore alla partita e quella sembra una speranza, più che un presagio. Pavoletti è nei titolari, buon segno. Poi si entra, la famiglia si schiera, il Cagliari prende in mano la partita e Pavoloso ne combina una delle sue. Diego strabuzza gli occhi, poi scoppia in lacrime e la regià di Sky lo becca subito. Una, due, tre inquadrature. «Avevo il telefono in mano, stavo facendo un video, all’inizio ero sorridente, orgoglioso. Poi mi sono commosso anche io», racconta papà Maurizio.

Diego

«Avevo detto a papà che Leo avrebbe segnato», racconta sottovoce l’altro eroe di giornata. Al telefono l’emozione prende di nuovo il sopravvento. «Tifo per il Cagliari», vuole sottolineare, si era capito. Allo stadio ha pianto, ma trascinato dal coro, con la voce strozzata ha comunque seguito quel “forza Cagliari” partito dopo il primo gol. A fine partita, a petto nudo, ha esposto la sua maglia col numero 30: «Era sveglissimo, impazzito di gioia, adesso lo conoscono tutti». Prima di prendere la strada di casa, e sobbarcarsi in piena notte due ore di autostrada, papà Cardu insegue il bus del Cagliari verso l’aeroporto. «In auto saltavano tutti, cori, grida, ho mandato un messaggio a Pavoletti e lui mi ha detto di avvicinarci». Sotto il pullman rossoblù, l’abbraccio fra campioni, Diego si commuove ancora e Pavo non si risparmia. Di notte, la maglia originale vicino al letto. E ieri vacanza, meritata. Quante emozioni.

