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Il successo.
03 giugno 2026 alle 00:39

Diecimila visitatori per la mostra su Pellizza&Ballero 

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Il Man ha superato la soglia dei diecimila visitatori. Le mostre “Pellizza & Ballero. La divina luce”, “Il capitale che cresce” di Monica Biancardi e “Il Filo della Storia” nella nuova sede Man Isola, proposte fino al 14 giugno, raccolgono il crescente interesse del pubblico che dimostra di apprezzare una proposta culturale capace di intrecciare arte, fotografia, storia e contemporaneità. Le tre esposizioni hanno contribuito al raggiungimento di un risultato molto significativo che soddisfa gli amministratori. «Il superamento dei 10 mila visitatori rappresenta un risultato di grande valore per il Man e per l’intero territorio – dice il presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini –. È il riconoscimento del lavoro svolto dal museo e della capacità di proporre contenuti culturali autorevoli e attrattivi».
«I numeri registrati confermano l’apprezzamento del pubblico per una programmazione culturale costruita sulla qualità e sulla ricerca – sottolinea il presidente del Man Tonino Rocca –. Il successo delle esposizioni dimostra come il museo sappia dialogare con pubblici diversi, valorizzando grandi protagonisti dell’arte, nuovi progetti espositivi e linguaggi contemporanei. Un percorso che intendiamo continuare a rafforzare con le iniziative nei prossimi mesi».

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