Diecimila studenti con vista sul futuro: «Dove mi iscrivo?» 

E la voce del verbo scegliere, o almeno provarci, risuona tra i ragazzi e le ragazze che corrono da un’aula all’altra della cittadella per non perdere l’appuntamento con la presentazione dei corsi. «Io vorrei iscrivermi in beni culturali, mi piace molto archeologia, ma visto che ci sono ne approfitto per seguire anche altri incontri, magari alla fine mi innamoro di un altro corso e alla fine cambio idea», afferma Federica Barria, arrivata in pullman con compagni e insegnanti dall’istituto tecnico di Macomer.

«Siamo molto contenti ed emozionati anche noi. Oggi c’è stato il boom, ma abbiamo avuto conferma di diecimila presenze da qui a sabato», afferma il Rettore Francesco Mola, che non ha voluto mancare al primo appuntamento con i suoi futuri studenti, «devo ringraziare tutta la macchina organizzativa che si è messa in moto per predisporre l’open day. Questa è l’occasione per presentare ai nostri giovani il nostro Ateneo, quello che siamo e stiamo facendo, ma anche tutte le opportunità che avranno una volta iscritti alla nostra Università».

Sulle spalle una sacca in jeans con lo stemma dell’Università degli studi di Cagliari, dove mettere opuscoli e dépliant sui corsi proposti dall’ateneo. Si muovono da una parte all’altra, sotto la pioggia, un po’ spaesati ma anche tanto curiosi, in cerca delle informazioni che possano indirizzarli verso la strada da intraprendere dopo il diploma. Sono gli oltre duemila studenti delle scuole superiori arrivati, ieri, da tutta la Sardegna alla Cittadella universitaria di Monserrato per la prima delle tre giornate dedicate all’orientamento, fondamentale per i giovani e nuovamente in presenza, dopo gli anni di stop a causa della pandemia.

«Siamo emozionati»

«Io vorrei iscrivermi in scienze della formazione primaria, mia mamma è insegnante e vorrei fare il suo stesso percorso, credo di avere già scelto», precisa Matilde Rosa.

La classifica

Scienze della formazione primaria e scienze dell’educazione sembrano, al momento, le più gettonate. «Facevo l’animatrice, ho avuto esperienze con i bambini, per questo sono affascinata da questo corso di studi», aggiunge Elisa Scalas, che a Oristano frequenta l’ultimo anno di scienze umane.

Gabriella Sanna, invece, è all’ultimo anno del liceo musicale, vorrebbe tentare medicina, ma il test d’ingresso la spaventa: «O medicina o infermieristica, da piccola sognavo di fare il chirurgo. Mia mamma è infermiera, il mondo delle professioni sanitarie mi piace. Ora suono il clarinetto e tutti mi dicono che dopo cinque anni dovrei puntare al Conservatorio, ma non voglio che lo strumento diventi la mia vita, per questo studierò e proverò il test per medicina».

Anche Marcello Deriu, che attualmente frequenta un istituto tecnico, vorrebbe cambiare completamente percorso di studi. «Ho tanti dubbi, vorrei fare storia e filosofia, perché sono materie che adoro, ma ho paura del latino non avendolo mai studiato. Se non dovessi convincermi e lanciarmi in questa avventura, ripiegherò su scienze bancarie».

C’è chi ha già scelto

Ma tra i tanti indecisi, c’è anche chi ha già le idee chiare. «Farò giurisprudenza, l’ho sempre saputo, ma ho deciso di partecipare all’open day per conoscere un po’ meglio la facoltà», dice Maria Pes, studentessa del liceo magistrale a Oristano. Lussorio Lunesu, invece, studia a Nuoro, è certo di voler intraprendere la carriera politica: «Farò scienze politiche, mi piace la politica e so che questo corso mi darà tutti gli strumenti per essere pronto a questa sfida».

E il rettore Mola, prima di abbandonare la cittadella, ha voluto lasciare un messaggio per i futuri studenti: «L’università è il periodo più bello della loro vita, è molto importante per la formazione di ognuno di loro e gli permetterà di gestire il proprio futuro. Non bisogna sprecare questa opportunità: la vita all’università è una delle cose più belle che rimane, per sempre, nel cuore di tutti quelli che la frequentano».

