Diecimila procedure nell’Emodinamica 

Diecimila procedure nel reparto di Emodinamica: sarebbe un numero da record in qualunque ospedale, lo è a maggior maggiore al Sirai di Carbonia e in generale nel Sulcis dove, troppo spesso negli ultimi anni, a balzare agli onori della cronaca sono i casi di malasanità.

È anche per questo che il reparto guidato dal cardiologo Salvatore Ierna in questi giorni ha di che festeggiare: «Si tratta di un risultato straordinario - ammette il medico – ottenuto grazie al lavoro di squadra di due medici, cinque infermieri e un oss: ogni persona in questo reparto è preziosa e le difficoltà le abbiamo sempre affrontate in sinergia»

All’arrivo del dottor Ierna, nel 2005, il servizio era attivo soltanto due volte alla settimana: «Già dopo due mesi abbiamo iniziato con gli interventi di angioplastica e, nel 2007, – racconta il cardiologo – l’Emodinamica del Sirai è stata inserita nella Società italiana di Cardiologia invasiva. Nel 2010 è arrivato un angiografo fisso, abbiamo avviato il servizio h24 con tre operatori. In quegli anni abbiamo iniziato a partecipare a studi di alto livello e il nome del Sirai è comparso nelle pubblicazioni del settore». Nel 2014 è stato il primo reparto a effettuare le ecografie intracoronariche: «Siamo arrivati agli interventi di denervazione renale sui pazienti con ipertensione arteriosa primitiva refrattaria e, due anni fa, – aggiunge – siamo stati gli unici ad impiantare un reducer, un dispositivo che si inserisce in pazienti altrimenti inoperabili». L’elenco dei successi è ancora lungo ma la crisi della sanità è stata inflessibile anche da queste parti: oggi il reparto non lavora più h24 ,ma solo dalle 8 alle 14.42. Dopo, se c’è un’emergenza, si va a Cagliari

RIPRODUZIONE RISERVATA