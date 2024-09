Diecimila persone in silenzio per ribellarsi alla violenza   

Diecimila persone e un silenzio da pelle d'oca. Una folla immensa ieri sera a Nuoro ha partecipato alla fiaccolata, partita dal luogo dove la strage è cominciata, via Ichnusa, sino alla Cattedrale di Santa Maria della Neve. Presente la presidente della Regione Alessandra Todde.

Il raduno

Già dalle 18 i nuoresi ma anche tante persone arrivate da diverse parti dell’Isola hanno presenziato davanti all'abitazione della famiglia Massetti-Gleboni e, sino a inizio fiaccolata, si è sentito giusto qualche bisbiglio, interrotto da un momento di preghiera prima della partenza. Tanto affetto per Giusi, Martina, Francesco e Paolo, e per i sopravvissuti, il pensiero maggiore è andato a loro. I nuoresi si aggregano e si interrogano sul perché sia potuto accadere, si domandano come prendersi cura dei propri figli e della comunità.

Le voci

«È una tragedia che ha scosso e smosso tutta la città. Una strage familiare che merita solo silenzio, come quello di oggi. È un uomo che ha toccato e ucciso il suo stesso sangue, femmine e maschi. È un problema a livello di testa», dice Stefano Piras .

Famiglie in corteo

Grande la responsabilità dei genitori, che hanno partecipato con i figli piccoli e con i passeggini: «Personalmente ho deciso di partecipare perché sono mamma di tre figli, di cui due maschi, e vorrei sensibilizzare soprattutto loro sul tema e sul valore della famiglia e delle donne. È una grossa responsabilità che dobbiamo assumerci tutti». Altre quattro mamme e amiche si interrogano sulla fiaccolata e affermano: «Chissà se è un sollievo per le persone, in particolare i parenti e i superstiti, avere questa solidarietà. Ci interroghiamo da giorni su questo, anche perché sembra sempre che qualsiasi azione sia inutile, e invece magari aiuta a far sentire che la comunità fa la sua parte. Così come è successo per i piccoli Patrick e Ythan». Due giovani, ragazzo e ragazza, dicono: «Crediamo sia bellissimo tutto quello che è stato fatto oggi perché c'è tantissima gente che neanche ci aspettavamo. È una tragedia che dal giorno in cui è capitata è diventata un pensiero fisso. Oggi siamo qua perché sentiamo di essere vicini ai parenti e al bambino sopravvissuto che ha dovuto subire tutto questo».

Commozione

Un'altra donna aggiunge: «Mi stupisce vedere Nuoro unita in silenzio. Si sentiva solo il vento. Ho ancora la pelle d'oca. Vedere i padri uniti nella fiaccolata con le famiglie mi ha fatto commuovere. Non è più una questione di cosa sia successo all'interno delle dinamiche familiari, piuttosto su quanto ancora ci sia da lavorare per gli adulti di oggi e del domani». Varie persone si sono aggregate strada facendo, in un silenzio costante, con i ceri in mano, a riflettere sull'accaduto e su come Nuoro possa e debba cambiare, sentirsi unita. «Nessuno di noi, tra le persone che conosco, in cinquant'anni di esistenza aveva visto una cosa del genere. È assurdo - dice Franco, un concittadino -. Sembrava pianificato. Una strage. Pensare che queste persone sono accanto a noi ci fa ripensare a tutto».