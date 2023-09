Diecimila persone in piazza per vedere Sa Coja Antiga 

Un successo da circa 10mila spettatori per Sa Coja Antiga di Lorenzo Atzeni e Valentina Plaitano. Il loro amore in catene ha richiamato un numerosissimo pubblico, che ha assistito ai festeggiamenti in una caldissima giornata di settembre, dalla mattina presto fino allo spettacolo serale in piazza Maria Vergine Assunta. Presenti circa 55 gruppi, tra suonatori di launeddas, gruppi locali e il gruppo straniero. Una giornata di festa, nonostante il clima di dolore per la tragica scomparsa di Najibe Zaher, figlia del consigliere comunale di Selargius, Omar Zaher, coinvolta nell’incidente di Viale Marconi con altri 4 giovani ragazzi. Per i festeggiamenti civili le figure istituzionali non hanno partecipato in segno di lutto.

«La tragedia che ha colpito Najibe Zaher e la sua famiglia ha certamente inciso nei festeggiamenti, i selargini hanno preso a cuore questo dramma. C’era tanta gente ma rispetto agli anni scorsi il calo di presenze c’è stato. Un evento drammatico che ha logicamente inclinato il clima di festa», ha raccontato lo storico presidente della Pro loco di Selargius, Gianni Frau, che dichiara, nonostante il tragico evento, di essere rimasto ugualmente soddisfatto dalla buona riuscita del matrimonio selargino: «Lasciamo il giudizio al pubblico, ma noi siamo soddisfatti. Sono stati numerosissimi gli spettatori, stiamo ricevendo tanto calore dalle persone che si congratulano per l’antico sposalizio. C’è chi ha assistito al passaggio del corteo nuziale anche sotto il sole. Hanno sofferto il caldo torrido per il piacere di godersi il matrimonio», sottolinea Frau. «Pienone anche in piazza per assistere allo spettacolo serale, il villaggio enogastronomico era sempre un via e vai di folla, pieno di gente. Siamo contenti che la comunità di Selargius si sia distinta anche quest’anno per l’ospitalità. Il selargino deve sentirla sua questa manifestazione, aprire le porte e il proprio cuore e dimostrare che Selargius è come una volta, il paese dell’ospitalità. Via Matteotti dimostra i valori che i padroni di casa hanno conservato per questa bellissima tradizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA