Diecimila persone al parco per il festival di Baetorra 

Chiude con un boom di visitatori il festival Esperienze e Suoni d’Acqua, organizzato dall’associazione Baetorra. Durante lo scorso fine settimana, da venerdì a domenica, al parco di Molentargius sono arrivate 10mila persone per assistere e partecipare a esperienze d’acqua, terra e aria.

Tre giorni per vivere il parco tra sport e cultura, tra voli in mongolfiera e laboratori. «Diecimila presenze in tre giorni sono un risultato che ci rende orgogliosi e che premia il lavoro di tutte le realtà coinvolte», ha detto il presidente dell’associazione Baetorra Marcello Pilia: «Il successo più grande è stato vedere migliaia di persone vivere Molentargius, scoprire nuove attività e incontrarsi attraverso la cultura, lo sport e la musica». Esperienze e Suoni d’Acqua «è cresciuto grazie a una rete di collaborazioni che ogni anno diventa più forte», ha aggiunto: «Vogliamo continuare su questa strada, facendo del festival non soltanto un grande evento, ma un progetto capace di generare nuove opportunità per il territorio durante tutto l’anno».

Tantissime le attività a disposizione dei visitatori, che potevano scegliere tra l’arrampicata e l’urban golf, tra i laboratori sulle launeddas e sull’archeologia e le iniziative dedicate alla gastronomia tradizionale, tra i voli in mongolfiera e i percorsi benessere, più le esperienze per i più piccoli. «È stato davvero bello vedere così tanta gente al parco», dice Marcella Ibba, 65 anni: «Io sono andata con la mia famiglia e ci siamo divertiti a girare tra i vari stand. È un’esperienza sicuramente da ripetere anche in altri periodi dell’anno, perché il parco di Molentargius ha un grande potenziale che credo non sia sfruttato come dovrebbe». Tra gli appuntamenti più applauditi spicca il concerto del pianista e compositore cubano Omar Sosa con la sua esibizione in una serata tra musica, luce e natura.

Realizzato in collaborazione con il Ccn La Via del mare, Officine verticali e Forma e Poesia nel Jazz e con il patrocinio del Comune, il festival nasce con l’obiettivo di promuovere un rapporto più diretto tra i cittadini, i visitatori e il patrimonio naturale del territorio. (g.da.)

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