Diecimila euro per le migliori startup 

Lo chiamano “Programma di accelerazione”, è una corsia preferenziale per le startup (nuove imprese destinate a diventare grandi in poco tempo). Il Comune è capofila del progetto finanziato dal ministero delle Imprese “Cagliari digital lab, Casa delle tecnologie emergenti di Cagliari”.

Il Municipio ha lanciato la selezione per le ammissioni al programma di accelerazione nei settori smart city, smart building, mobilità sostenibile, sensing ambientale, gestione intelligente dell’energia e del turismo, green e blue economy, tramite almeno una delle tecnologie emergenti (Blockchain e Crypto Asset, Internet of things, Intelligenza artificiale, Realtà aumentata, virtuale e immersiva, reti 5g/6g, tecnologie quantistiche).

Il via il 18 marzo. Sarà di tipo residenziale (nelle sedi della Cte di Cagliari) e durerà tre mesi e mezzo. Potranno partecipare da sei a dieci startup o team di progetto impegnati nell’ideazione di una startup.

A ciascuna startup selezionata sarà riconosciuto un rimborso spese fino a diecimila euro a fondo perduto in regime de-minimis, a copertura del cento per cento delle spese effettivamente sostenute in attuazione del programma di accelerazione e per lo sviluppo dell’impresa.

Candidature entro il 25 febbraio alle 23.59 tramite la compilazione del modulo on line presente nella piattaforma Avvisi del Comune.

