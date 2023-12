Diecimila euro alla società che gestisce le fonti d’acqua 

Diecimila euro per la gestione e la manutenzione delle fonti d’acqua microfiltrata a Villasor: la decisione di impegnare i fondi è stata presa dalla giunta comunale. Il servizio è considerato di pubblica utilità ma consentirebbe anche «di contenere l’uso della plastica legata al consumo di acqua potabile», quindi evitare di usare le bottigliette di acqua minerale. Nello specifico si parla di novemila e 882 euro annuali da destinarsi alla ditta che si occuperà della manutenzione delle due fonti, una in viale Repubblica e una in via Arturo Toscanini. La durata del servizio è di tre anni, rinnovabile per altri tre ulteriori, portando quindi il prezzo dell’eventuale gestione dai 30 mila ai 60 mila euro in base agli anni di servizio. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA