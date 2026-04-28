Diecimila euro ai tre comitati religiosi: «Andiamo avanti» 

Il sostegno alle feste religiose tradizionali a Quartucciu resta, ma deve fare i conti con un equilibrio economico sempre più fragile. Il Comune ha stanziato 10mila euro per il 2026, suddivisi tra i tre comitati ancora attivi: San Pietro Pascasio, San Giorgio Martire e Madonna della Difesa.

I numeri, però, raccontano una realtà più complessa. Negli anni il tessuto dei comitati si è ridotto: quello di Sant’Isidoro non è più attivo, segnale delle difficoltà crescenti.

Dal comitato di San Giorgio emerge un quadro chiaro, come spiega il coordinatore Marco Paolucci: «Abbiamo iniziato nel 2010, quando il contributo era di circa 2.500 euro. Oggi i costi sono raddoppiati e i giorni per le feste si sono ridotti: dai cinque di un tempo siamo passati a due. Sono diminuite anche le donazioni: gli anziani che contribuivano non ci sono più e le feste ne risentono».

Sulla stessa linea anche il comitato della Madonna della Difesa: «È un contributo importante ma contenuto rispetto ai costi complessivi, sempre più elevati anche per pochi giorni di festa. A pesare è anche la difficoltà nel mantenere vivi i comitati, in un contesto in cui le realtà attive sono sempre meno».

L’assessora alla Cultura Elisabetta Contini sottolinea l’impegno dell’amministrazione: «Tutelare comitati e associazioni è fondamentale per tramandare le tradizioni. Purtroppo negli anni sono diminuiti, con una perdita per la comunità. Il bilancio è assorbito anche dalle politiche sociali, ma auspico che si possano destinare maggiori risorse a questo impegno».



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