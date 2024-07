Diecimila abbonati. Da oggi vendita libera 

Assemini. Quarto giorno di ritiro ad Asseminello dove si è visto per la prima volta Felici che, dopo aver risolto gli ultimi intoppi burocratici, si è potuto così confrontare anche sul campo con i suoi nuovi compagni. Nel giorno giusto, visto che nel pomeriggio di ieri Nicola ha approfondito i movimenti offensivi (la squadra ha svolto un lavoro prettamente atletico, invece, al mattino). Allenamento differenziato per Sulemana, dopo la botta presa martedì. Qualche giro di campo per il portiere Ciocci che prosegue nel suo programma di recupero dopo l’intervento alla spalla.

Il programma

La preparazione prosegue oggi con una sola seduta, al mattino. Quattro ore libere nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19, durante le quali i giocatori potranno anche lasciare il centro sportivo per far visita alle proprie famiglie.

Abbonamenti

Sul fronte abbonamenti, intanto, la fase dei rinnovi si è conclusa con circa 10.000 tessere confermate. Un numero importante considerato che la squadra è ancora da completare. Da oggi poi, a partire dalle 10, sino al 31 luglio, inizia la vendita libera, aperta quindi anche a chi non era abbonato lo scorso anno. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA