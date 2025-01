Dieci vetrine spente in via Garibaldi «Come buchi neri» 

Le serrande abbassate nelle vie sono come buchi neri. Dei vuoti che risucchiano anche quello che sta loro accanto. Ci sono strade, come via Garibaldi, da sempre una delle regine dello shopping cittadino, che fotografano bene questo fenomeno del commercio, un “malato” semi-cronico che, per diverse ragioni, fa sempre fatica. Nel giorno in cui partono i saldi invernali, con molti cagliaritani che oggi si affacceranno nelle vie dello shopping, l’immagine di via Garibaldi dove da via Alghero a piazza Costituzione si conta una decina di vetrine vuote, alcune coperte da grandi pannelli bianchi, altre con la scritta ormai sbiadita “affittasi”, fa quasi da contraltare.

Al di la dei nomi di chi ha chiuso, rileva soprattutto il fatto che a farlo in via Garibaldi siano stati tanti. Da diverso tempo, qui (soprattutto all’inizio, vicino a piazza Garibaldi, e alla fine, vicino a piazza Costituzione) il vuoto viene colmato con il cibo: i negozi storici di moda, infatti, hanno abbassato le serrande e al loro posto hanno aperto pub, ristoranti, pizzerie, creperie e gelaterie. Una metamorfosi inarrestabile. ( ma. mad. )

