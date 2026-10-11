Dieci ulivi comunali da assegnare ai cittadini 

Con l’arrivo del periodo autunnale, il Comune di Siris ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione ai cittadini residenti, in concomitanza con la raccolta delle olive, delle piante di proprietà comunale presenti sul territorio. Con la procedura, l’ente intende assegnare circa 10 piantine, ubicate tra la via e la piazza San Vincenzo. A carico dei richiedenti, oltre alla raccolta delle olive, ci sarà anche la cura delle piante. Le richieste, compilando il modulo predisposto dal Comune, dovranno pervenire, in busta chiusa sigillata, entro il 12 ottobre.

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