Dieci stacanovisti in Consiglio comunale 

Dieci stacanovisti, sette seduti tra i banchi della maggioranza, che hanno collezionato l'en plein di presenze alle undici assemblee del Consiglio comunale, convocate nel 2024. Zero assenze per la capogruppo di Forza Italia, Maria Antonietta Cossu, e per la maggior parte dei suoi: il vicepresidente del Consiglio, Michele Fiori, e i consiglieri Pietro Carzedda, Ivana Bolacchi, Paolo Oliva, Giovanni Paddeu, Nino Sanciu e Alberto Zedde.

Diligenti anche tre colleghi della minoranza: non sono mai mancati nel palazzo di via Garibaldi il pentastellato Alfideo Farina, il consigliere dem Antonio Loriga, e l'esponente di Liberi insieme Eugenio Carbini.

Il primato di assenteista tra i ventinove consiglieri olbiesi va alla capogruppo di Olbia democratica, Ivana Russu, che totalizza cinque assenze, la prima all'indomani delle elezioni regionali in cui era candidata in quota Pd, che sembrerebbero lanciare un segnale di disappunto per i movimenti interni al partito.

Due assenze per il consigliere di Forza Italia, Angelo Cocciu, che si divide tra l'Aula di Olbia e quella di Cagliari, dove ricopre il ruolo di consigliere di minoranza, e una per il presidente del Consiglio, Marzio Altana.

RIPRODUZIONE RISERVATA