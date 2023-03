Dieci squalificati dopo Lazio- Roma e Inter-Juventus 

Due giornate a Danilo D’Ambrosio dell’Inter, una a Leandro Paredes della Juventus, una a Roger Ibanez, Bryan Cristante e Nuno Santos della Roma e ad Adam Marusic e Marco Ianni della Lazio. Sono le decisioni del giudice sportivo dopo Inter-Juventus e Lazio-Roma di domenica scorsa. Nessun provvedimento per il tecnico romanista Josè Mourinho e il presidente laziale Claudio Lotito: a ridosso degli spogliatoi l’allenatore giallorosso avrebbe chiesto al massimo dirigente biancoceleste «tu che c...guardi» sentendosi rispondere «io sono il presidente della Lazio, tu non dovresti essere qui» (il mister romanista era squalificato).

Il derby d’Italia

D’Ambrosio e Paredes erano stati espulsi a partita finita: l’interista si era «avvicinato» a Paredes «reagendo alle provocazioni, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo e reiterando l’atteggiamento aggressivo, trattenuto a fatica da compagni e componenti della panchina, dopo il tentativo dell’arbitro di separarli». Lo juventino aveva provocato D’Ambrosio «cercando», nonostante il direttore di gara, «di avvicinarlo, trattenuto a fatica» da compagni e panchina. Squalificato Rabiot (somma di gialli).

Il derby romano

Nella stracittadina il romanista Cristante a partita finita era stato «aggressivo» con «un avversario non riuscendo ad affrontarlo in quanto fermato da un assistente»; Marusic della Lazio era stato «volgare e gravemente provocatorio» con gli avversari «causando la reazione dell’intera panchina»; Nuno Santos, preparatore giallorosso dei portieri, espulso e «recidivo», era stato «minaccioso» con «un avversario cercando il contatto fisico» senza riuscirvi grazie «al quarto Ufficiale»; Ianni, preparatore della Lazio, anche lui espulso, aveva «cercato di affrontare il preparatore» della Roma. Una giornata anche a Kumbulla e Mancini per cumulo di ammonizioni.