Dieci spettacoli al “Garau” 

Presentato il cartellone della stagione di prosa al teatro “Garau” di Oristano. La rassegna Cedac 2024/’25 avrà 10 appuntamenti da dicembre ad aprile «con i grandi protagonisti della scena: da Lucrezia Lante della Rovere a Lucia Vasini con Lorenzo Lavia, Paolo Triestino e Carmen Di Marzo, da Gigio Alberti e Amanda Sandrelli a Veronica Pivetti, e la scrittrice conduttrice e attivista Carlotta Vagnoli, accanto ai Jashgawronsky brothers e alla compagnia Artemis danza», annunciano l’assessore alla Cultura, Luca Faedda, e Valeria Ciabattoni, a cui è affidata la direzione artistica.

«Una programmazione ricca e variegata pensata per attrarre differenti fasce di pubblico, dagli amanti della prosa agli appassionati di danza e a quanti gradiscano o desiderino scoprire le possibilità espressive del nouveau cirque nell'intreccio fra teatro, danza, musica e arti circensi», sottolineano Faedda e Ciabattoni. Primo appuntamento giovedì 19 dicembre alle 20.30 con i Jashgawronsky brothers che metteranno in scena “ToyBoys”. Venerdì 10 gennaio 2025, alle 20.30 spazio a “Il Sognatore errante / To Beat or not To Beat?” di e con Silvano Vargiu, con la collaborazione tecnica di Francesca Nieddu, disegno luci di Tony Grandi, produzione Cantieri d’arte teatro della Chimera. ( m. g. )

