Dieci posti letto, Sorgono avvia la chirurgia breve 

Ai nastri di partenza la tanto attesa chirurgia breve per l’ospedaledi Sorgono. Ad annunciarlo, nel corso della visita odierna al San Camillo il dg dell’Asl 3 Paolo Cannas insieme al direttore sanitario Serafino Ponti. Insieme agli ingegneri clinici aziendali e personale dirigenziale e infermieristico, hanno visionato più ale del nosocomio. Il 5 e 6 settembre i primi prericoveri, il 18 e 19 dello stesso mese gli interventi programmati. Sempre a stretto giro è attesa la cerimonia d’inaugurazione del nuovo servizio. «Abbiamo diversi progetti per l’ospedale - ha dichiarato Cannas - quello della week surgery uno dei tanti essenziali, che ridiranno nuova luce al presidio. Ci stiamo attrezzando affinché tutto proceda nel migliore dei modi». Già ultimate le due nuove sale operatorie. Sostanziali gli investimenti per le attrezzature di nuova generazione: 180mila euro per tecnologie e arredi, 150.000 per un nuovo videolaparoscopio che si affiancherà a quello già presente. In contemporanea, procedono senza sosta gli ultimi interventi nel nuovo reparto di breve degenza da dieci posti letto. Pienamente in funzione quello di medicina che garantirà la copertura del servizio.