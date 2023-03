Dieci posti letto e ambulatori, apre la nuova Urologia 

Al taglio del nastro erano presenti i vertici dell’Asl e l’assessore regionale alla Sanità. E non poteva essere altrimenti visto che ieri sono stati aperti i nuovi spazi dell’unità operativa di Urologia al San Martino. Insieme a Carlo Doria quindi il direttore generale Angelo Serusi, quello sanitario Antonio Maria Pinna e quello amministrativo Rosalba Muscas, il coordinatore dell’ufficio per l’integrazione ospedale-territorio Alessandro Baccoli, il direttore dell’Unità operativa di Urologia Vincenzo Pecoraro e il personale ospedaliero.

I locali sono al piano terra del corpo P, negli spazi occupati prima dal Pronto soccorso e poi dall’area Covid, ora dismessa. Dieci posti letto distribuiti su cinque stanze, oltre ad ambulatori, sale e servizi riservati al personale. Gli spazi sono stati interamente riconvertiti, con la realizzazione di bagni per i degenti e per il personale, l’integrazione degli impianti elettrici e il rifacimento della rete dei gas medicali.

«Quello di ieri è un ulteriore traguardo per la sanità oristanese: aver reso autonoma l’Urologia, una disciplina importante considerato l’aumento di patologie come il tumore alla prostata, rappresenta un passo importante», ha dichiarato Doria. «Il trasferimento dell’Urologia, che finora condivideva gli spazi con la Chirurgia generale, consentirà di fornire ai pazienti dieci posti letto in ambienti rinnovati, e di liberare altrettanti posti nell’area chirurgica del corpo M che potrà così passare da 24 a 34 posti letto», ha spiega to il manager della Asl 5 Serusi.

