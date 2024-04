Dieci posti in Consiglio: mandato a Deriu e Ciusa per trovare la quadra 

Alla vigilia della seduta decisiva nulla è ancora definito. Domani all’ordine del giorno dell’Assemblea c’è l’elezione dell’Ufficio di presidenza: il Consiglio sceglierà due vice di Piero Comandini (uno di minoranza), tre questori (uno di minoranza) e un segretario. Prima di entrare in Aula la maggioranza deve fare sintesi su quattro nomi, ma anche sui quelli dei sei presidenti delle commissioni permanenti che saranno convocate entro la prima settimana di maggio proprio per eleggerli. Dieci incarichi da assegnare, dunque, tenendo conto delle aspettative di tutte le forze politiche del Campo largo uscito vittorioso dalle Regionali.

Il mandato

Ma la quadra è difficile da trovare, ed è per questo che il centrosinistra ha delegato i capigruppo di Pd e M5S, Roberto Deriu e Michele Ciusa, di cercare assieme una soluzione che possa andare bene a tutti. I due consiglieri ci hanno lavorato per tutto il weekend ma alla fine resta sempre un nodo chiave da sciogliere: la presidenza della commissione Bilancio (terza) che sia Pd che M5S chiedono. I Dem per Antonio Solinas, consigliere di Oristano presidente della quarta (Urbanistica e Trasporti) due legislaqture fa. I pentastellati la rivendicano per Alessandro Solinas, anche lui consigliere di Oristano. All’inizio non c’erano margini di trattativa: per i democratici la guida del Bilancio non era in discussione. Adesso le posizioni sono meno rigide, ma non tanto da chiudere il cerchio.

D’altra parte non si tratta dell’unico parlamentino conteso. La sesta commissione (Sanità), per esempio, sembrava destinata a Lorenzo Cozzolino (eletto col Psi ma nel gruppo consiliare di Orizzonte Comune) che alla fine potrebbe anche spuntarla. Ma prima deve superare l’ostacolo dei Progressisti che chiedono la stessa cosa. Il parlamentino dei Trasporti dovrebbe finire sotto la guida di Roberto Li Gioi, in quota M5S. Il movimento, infatti, dovrebbe arrivare a presiedere due commissioni, proprio come il Pd. Restano alte, infine, le quotazioni di Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde) per la vicepresidenza del Consiglio regionale. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA