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San Gavino.
10 aprile 2026 alle 00:28

Dieci paesi nel Gal Campidano: «Puntiamo sui prodotti locali»  

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Il Gal Campidano, che ha la sua sede operativa a San Gavino Monreale, si rafforza ancora di più e passa dagli attuali sette Comuni (Pabillonis, Villasor, Sardara, San Gavino Monreale (capofila), Serrenti, Serramanna e Nuraminis) a 10 con l’ingresso di Samassi, Samatzai e Ussana. Ne è entusiasta il presidente Stefano Musanti: «In questo modo il territorio diventa più ampio e il gruppo di azione locale ne esce rafforzato in termini di sviluppo delle aree rurali e delle azioni legate alla produzione di eccellenza anche in chiave di promozione turistica». Nel piano strategico, approvato dall’assessorato regionale all’agricoltura, il Gal Campidano punta su due indirizzi: da un lato la valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio e dall’altro la valorizzazione in chiave turistica del territorio rurale con tutte le sue valenze di interesse storico, culturale, ambientale e archeologico.

Il territorio del Gal Campidano si amplia abbracciando 10 Comuni e più di 50mila abitanti. «Il piano regionale – aggiunge il presidente Stefano Musanti – ha una durata di sei anni e si pone l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio offrendo al turista un pacchetto diversificato. Vogliamo rilanciare prodotti tipici come lo zafferano, i carciofi, i cereali e le tante produzioni leguminose. Negli anni scorsi abbiamo svolto numerose azioni di confronto e di cooperazione con la realtà di Gal stranieri come quelli della Polonia, della Slovenia, della Lettonia, della Lituania e del Portogallo».

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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