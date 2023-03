Dieci ore di calcio per cinque squadre 

Dieci ore di calcio con la carica di decine di aspiranti campioncini. Sarà il campo sportivo di Lotzorai a ospitare la manifestazione sportiva organizzata dalla Cagliari Football Academy. L’appuntamento è per domenica, alle 9. Sarà un torneo riservato alla categoria Esordienti con cinque squadre: due formazioni dei centri tecnici di formazione del club rossoblù (Ogliastra-Sarrabus e Cagliari), Futura calcio, Tanca Marchese e Porto Rotondo. L’evento intende promuovere lo spirito sportivo e radicare la presenza del Cagliari Calcio sul territorio. Tra gli altri sarà presente anche Fabrizio Ruzzu, responsabile del Centro di formazione ogliastrino. Le squadre saranno in campo fino alle 19, quando sull’impianto di via Olimpia, per l’occasione concesso dall’amministrazione comunale guidata da Cesare Mannini, calerà il sipario sulla manifestazione. La Football Academy, costola del settore giovanile guidato dall’ogliastrino Bernardo Mereu, è nata proprio per promuovere lo sviluppo del calcio giovanile nell’Isola rafforzando il legame del Cagliari Calcio con i territori. Il progetto ha come obiettivo quello di consentire ai baby calciatori sardi e di alcune aree selezionate nel resto d’Italia di crescere ed essere valorizzati al meglio già nella propria società di appartenenza.

