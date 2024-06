«Dieci ore di attesa al pronto soccorso» 

L’intera notte trascorsa al pronto soccorso con una frattura scomposta a una clavicola, prima di poter essere visitata. È la disavventura vissuta sabato notte da una ragazzina di 13 anni che, durante una gara dei campionati regionali di atletica leggera a Samassi, nella gara di corsa a ostacoli e inciampata sull’ultima barriera ed è caduta rovinosamente a terra.

«Siamo arrivati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità verso le 20», racconta il padre, Alessandro Zavaglia, «quaranta minuti dopo mia figlia ha fatto il triage con un infermiere, ma ce ne siamo andati solo dieci ore e mezza più tardi, all’alba». L’uomo racconta che il dolore che la figlia provava alla spalla fratturata era fortissimo, al punto che ha deciso di raggiungere una farmacia per acquistare un analgesico in pastiglie. Solo dopo molte ore la tredicenne, racconta suo padre, è riuscita a conquistare un posto in una medicheria dell’ospedale di Is Mirrionis, dove il medico ha riconosciuto subito che il caso sarebbe dovuto giungere alla sua attenzione ben prima.

«So bene che i pronto soccorso sono intasati e che medici e infermieri lavorano senza sosta», premette Zavaglia, «ma almeno un antidolorifico a una ragazzina che sta soffrendo molto avrebbero potuto somministrarlo. Per lei, e per me, è stata una brutta esperienza».

RIPRODUZIONE RISERVATA