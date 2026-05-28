Dieci nuovi automezzi per i vigili del fuoco di tutta l’Isola 

Dieci nuovissime autopompe serbatoio di ultima generazione, alimentate col biodiesel, sono state assegnate ai vigili del fuoco di tutta l’Isola nel corso di un evento, durato due giorni, che ha visto protagonista un’azienda imprenditoriale di Macomer . L’evento regionale si è svolto negli stabilimenti della Fki srl, dei fratelli Cappai (ex birreria), azienda guidata dal presidente Massimo Cappai. L’operazione, che valorizza l’intero territorio, è legata alla strategica continuità operativa dei mezzi. Gli stessi mezzi antincendio, consegnati ai vigili del fuoco, sono stati progettati e costruiti in Lombardia, ma a Macomer la Fki srl assicurerà la cruciale assistenza tecnica del dopo consegna, oltre a garantire la manutenzione avanzata dei veicoli industriali e speciali. L’evento ha richiamato nella sede della Fki circa 40 professionisti dei vigili del fuoco, tra cui 24 istruttori, provenienti dai comandi di tutta l’Isola. I partecipanti, sotto la guida dell’ingegnere Claudio Ruggeri e di un tecnico della Bai di Brescia, hanno testato sul campo i nuovi sistemi di miscelazione e di generazione della schiuma ad aria compressa, capaci di domare i roghi più ostili in pochi secondi. (f. o.)

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