Dieci nuovi arrivi all’Ilvamaddalena 

In Eccellenza continua a rinforzarsi il Taloro Gavoi, che ha tesserato il trequartista argentino Nicolas Navarrete (classe 1995), la scorsa stagione alla polisportiva Santa Maria Cilento ed esperienze con Anacapri, Napoli United, Enna e Tortolì dopo essere stato a Malta (con Gudja United FC) e in Argentina. Arrivano anche l’attaccante Tomas Canessini (2003), ex Thiesi e Racing Cordoba, e il centrocampista Matteo Cossu (2001), reduce da tre stagioni al Ghilarza.

L’Ossese annuncia la conferma per la terza stagione di fila del portiere Antonio Sechi (1998). Alessandro Aloia (1996), ex attaccante di Ilvamaddalena e Cos, piace al Monastir (Serie D). Tanti i volti nuovi nell’Ilvamaddalena del confermato Sandro Acciaro, che si candida tra le favorite: sono Giovanni Bulla (ex Tempio), Caio de Cenco (ex Uri), Kaio Piassi e Mario Esposito (dal Budoni), Stefano Mondino (ex Lagonegro), Salvatore Granicelli (ex Notaresco), Luigi Maisto (ex Procalcio), Gianluca Oldani (ex Badesi), Alan Bert (dal Digiesse Praia Tortora) e Álvaro Lima (dall’Inter de Lages).

In Promozione il Bonorva si assicura le prestazioni dei difensori Federico Sanna e Samuel Malgari, entrambi classe 2007 e provenienti dalla Lanteri Sassari. Amerigo Colusso, nuovo presidente dell’Arborea, subentra a Franco Atzeni, ora vicepresidente, e conferma il tecnico Nicola Battolu. In rosa arrivano il portiere Filippo Stevanato, i difensori Gabriel Perilli e Diego Sabatel, gli attaccanti Nicolò Cammarota e Daniele Orro e il centrocampista argentino Lucas Szafràn.

