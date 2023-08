Dieci nuovi alloggi nel quartiere di via Manzoni 

A costruire case popolari continua a pensarci il Comune, di fatto sostituendosi ad Area. L’amministrazione municipale ha infatti aggiudicato a un’impresa cagliaritana il bando per l’edificazione di due nuove palazzine che sorgeranno, stando al progetto intitolato “Dal carbone al Sole”, fra via Angioy e via Manzoni. Andranno a completare il complesso di cinque palazzine che erano già state costruite dal Comune una quindicina di anni fa e da cui era stato possibile ricavare venticinque alloggi. I due edifici verranno posizionati infatti nello spazio annesso alle altre cinque palazzine (ora è adibito in parte a giardino con qualche panchina) e avranno le stesse caratteristiche delle precedenti: ovvero tecnologicamente avanzate per il risparmio energetico, con dispositivi di riciclo dell’acqua e pannelli fotovoltaici e solari. Ogni palazzina avrà 5 alloggi, garage e posti auto. «Il bando – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – è stato vinto da un’impresa sarda che riteniamo possa iniziare i lavori entro l’anno: di fatto andremo quindi a potenziare un rione che alla fine arriverà a contare ben 35 alloggi popolari e daremo risposta abbastanza celere ai tantissimi cittadini che ancora affollano le graduatorie di assegnazione delle case popolari a canone sociale». Sotto quest’ultimo aspetto, l’alternativa resta Area ma l’azienda regionale edilizia abitativa ha difficoltà nelle assegnazioni: «Quest’anno – spiega il sindaco Pietro Morittu – Area purtroppo è riuscita ad assegnare solo un alloggio». E quelli sfitti, come ad esempio i 10 a canone concordato di via Suor Anna Lucia, vengono alla fine presi di mira dalle occupazioni abusive come, appunto, le quattro verificatesi pochi giorni fa. La prossima fase del progetto di riqualificazione urbana di quella parte della zona sud della città prevede la sistemazione del campo sportivo “Santa Barbara”: il progetto c’è, i soldi pure, non ancora la gara d’appalto.

