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Ussassai-Seui.
26 settembre 2026 alle 00:32

Dieci milioni per lenire le curve della statale 198 

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Dieci milioni di euro di investimenti per migliorare un tratto di 2 chilometri sulla strada statale 198. Anas e Provincia dell’Ogliastra hanno siglato una convenzione per realizzare lavori di riqualificazione tra il chilometro 50,860 al chilometro 52,930, tra Seui, Ussassai e Gairo Taquisara.

L’intervento interessa uno dei principali collegamenti viari del territorio e punta a migliorare gli standard di sicurezza e la funzionalità della strada. I lavori prevedono l’allargamento della carreggiata, l’adeguamento delle curve e delle caratteristiche geometriche del tracciato, la costruzione di piazzole di sosta e di opere idrauliche, con l’obiettivo di favorire una circolazione più sicura, agevole ed efficiente. L’avvio dei lavori è previsto per il prossimo ottobre e dureranno 540 giorni.

La Provincia curerà la realizzazione dell’intervento e il relativo finanziamento, mentre Anas garantirà il supporto tecnico nelle fasi esecutive e di collaudo e assumerà successivamente la gestione dell’infrastruttura amatissima dai motociclisti. La statale 198 è un’arteria strategica per raggiungere l’entroterra ogliastrino e collegarlo al Sarcidano. (ro. se.)

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