Dieci milioni per la galleria 

Dopo l’annuncio di una settimana fa, ora la Regione stanzia i fondi per la galleria di Mughina da mettere in sicurezza. Sono dieci milioni di euro, inseriti dalla Giunta regionale nel disegno di legge sulla prossima variazione di bilancio che approderà presto nell’aula del Consiglio. Un intervento fondamentale per il tunnel chiuso da quasi due anni: i lavori previsti per il Comune si sono rivelazioni ben più complicati del previsto. Ora lo stanziamento regionale dà una nuova prospettiva per il recupero e la riapertura della galleria, fondamentale per la viabilità della città e l’accesso dalla circonvallazione sud.

L’assessore

«Il finanziamento - dice l’assessore Pierluigi Saiu - è stato assegnato alla società in-house della Regione, controllata dall’assessorato dei Lavori pubblici, Opere e Infrastrutture della Sardegna. Si tratta di una scelta preliminarmente concordata con il Comune di Nuoro, che ha la competenza su quel tratto stradale. L’intervento è complesso e richiede una dotazione finanziaria importante, di cui il Comune evidentemente non può disporre».

Modello Oloè

La galleria doveva essere riaperta un anno fa, dopo i lavori di messa in sicurezza, finanziati dalla Regione, che invece hanno fatto emergere problemi strutturali sulla volta del tunnel. Spiega Saiu: «Le indagini hanno evidenziato la necessità di un intervento più complesso. In seguito alle interlocuzioni con il Comune si è ritenuto di poter utilizzare lo stesso modello operativo impiegato per i lavori in corso sul ponte di Oloè. In quel caso si tratta di una strada della Provincia, ma d’intesa con l’amministratore straordinario, la Ois è stata incaricata della realizzazione dell’intervento. In entrambi i casi, comunque, parliamo di infrastrutture viarie fondamentali per diverse comunità, necessarie per soddisfare in maniera adeguata il diritto alla mobilità interna di tanti cittadini sardi».

Incontro

Saiu sottolinea la “collaborazione costruttiva” con il Comune per risolvere un nodo non da poco. «In questo modo sarà possibile affrontare un problema complesso che richiederà un intervento lungo e che, di conseguenza, non ammette altre perdite di tempo. La decisione finale spetterà adesso al Consiglio regionale ma sono fiducioso che la proposta fatta dalla Giunta sarà accolta. Una volta terminato l’iter della variazione, convocherò un incontro insieme al Comune e alla Ois per definire le modalità operative. È nostra intenzionericonsegnare una viabilità più sicura e moderna in tempi adeguati».

RIPRODUZIONE RISERVATA